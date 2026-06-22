SZOK! Premier rezygnuje ze stanowiska. Spędzi więcej czasu "w najważniejszej roli"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-22 11:30

W poniedziałek 22 czerwca 2026 roku polityczna scena w Wielkiej Brytanii ponownie zatrzęsła się w posadach. Premier Keir Starmer zapowiedział na Downing Street, że zrezygnuje ze stanowiska. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. To oznacza, że Wielka Brytania powoła do września siódmego już premiera w ciągu nieco ponad dekady. To największa rotacja na tym stanowisku od prawie dwóch stuleci. Sam Starmer przyznał, że rozmawiał już o swojej decyzji z królem Karolem i zdradził swoje plany na przyszłość.

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer z uśmiechem prezentują podpisane dokumenty, stojąc na tle flag Polski i Wielkiej Brytanii oraz samolotu. Zdjęcie ilustruje doniosłe wydarzenie polityczne, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: KPRP/ Materiały prasowe KPRP Donald Tusk i Keir Starmer z uśmiechem prezentują podpisane dokumenty, stojąc na tle flag Polski i Wielkiej Brytanii oraz historycznego samolotu. To symboliczny obraz wzmacniających się relacji między krajami, o których przeczytasz więcej na Super Biznes.
  • Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii.
  • Premier Keir Starmer zdecydował się ustąpić ze stanowiska. 
  • W rozmowie z mediami mówił o powodach, które go do tego skłoniły.
  • Starmer zdradził również swoje plany na przyszłość.

Poniedziałek przyniósł szokującą wiadomość prosto z Downing Street. Keir Starmer, dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii i lider Partii Pracy, ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska szefa rządu. Decyzja, która wstrząsnęła Zjednoczonym Królestwem, została przekazana z wyraźnym wzruszeniem, a sam Starmer, mówiąc łamiącym się głosem, nie ukrywał emocji. Polityk zapewnił jednak, że jego posunięcie jest podyktowane wyłącznie dobrem kraju, co podkreślił w swoim wystąpieniu. Chociaż ustępuje z funkcji premiera, Keir Starmer zapowiedział, że pozostanie na czele Partii Pracy i rządu do momentu wyłonienia jego następcy, co ma nastąpić najpóźniej we wrześniu, po letnich wakacjach parlamentarnych. W swoim oświadczeniu Starmer zapowiedział, że "udzieli pełnego poparcia" swojemu następcy. Na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii był obsadzony od lipca 2024 r.

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- Moje ugrupowanie pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź mojej partii i akceptuję ją z godnością - tłumaczył Starmer. Zapewnił, że wszystkie jego decyzje były podyktowane przede wszystkim dobrem kraju. - To dlatego zrezygnuję z bycia liderem Partii Pracy. Rozmawiałem dziś rano z Jego Królewską Mością (Karolem III), by poinformować go o tej decyzji – dodał.

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W oświadczeniu wygłoszonym przy Downing Street 10 Keir Starmer wspominał, że odziedziczył Partię Pracy w chwili, gdy była "politycznym, finansowym i moralnym bankrutem". Stwierdził jednocześnie, że mimo iż powtarzano mu, że partia jest "skończona", on "udowodnił tym ludziom, że się mylili". Starmer zaznaczył, że zmienił ugrupowanie, "wyrwając ją z korzeni antysemityzmu", a także "odbudowując zaufanie w kwestiach gospodarki, obronności i bezpieczeństwa narodowego".

Na końcu wystąpienia, przy składaniu podziękowań dla rodziny, Starmerowi załamywał się głos. Jak wyznał, po odejściu ze "stanowiska wiążącego się z największą odpowiedzialnością w kraju" zamierza poświęcić więcej czasu na jego "najważniejsze zadanie". - Będę starał się być jak najlepszym mężem dla mojej fantastycznej żony Vic, która była moją opoką w dobrych i złych chwilach - oznajmił, wyraźnie wzruszony. - I byciem jak najlepszym tatą dla moich wspaniałych dzieci, które są moją dumą i radością - zakończył.

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