Najpierw odnaleziono 22-latka, później 33-latkę. Dwa ciała na jednej posesji pod Płońskiem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-21 10:34

W ciągu jednego dnia policjanci dwukrotnie interweniowali na tej samej posesji w Dłutowie na Mazowszu. Najpierw w garażu odnaleziono ciało 22-letniego mężczyzny, którego poszukiwała matka. Kilkanaście godzin później w tym samym miejscu ujawniono zwłoki 33-letniej kobiety z Warszawy.

Niebiesko-biała taśma policyjna odgradza teren działań. O śledztwie w sprawie ciał w Dłutowie przeczytasz na SE.
Autor: Michal Zebrowski/ East News
  • Dwa ciała odnaleziono tego samego dnia w garażu na jednej posesji.
  • Pierwsza interwencja rozpoczęła się po zgłoszeniu zaginięcia 22-latka.
  • Policja i prokuratura badają okoliczności obu zgonów.

Dwa zgłoszenia, jeden adres

Poniedziałkowe działania policjantów z Płońska rozpoczęły się jeszcze przed godziną 6 rano. Dyżurny odebrał telefon od zaniepokojonej mieszkanki gminy Naruszewo, która od dłuższego czasu nie mogła skontaktować się ze swoim 22-letnim synem. Patrol pojechał na posesję w Dłutowie. Podczas sprawdzania zabudowań funkcjonariusze weszli do garażu, gdzie znaleźli ciało młodego mężczyzny. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz prokuratora, którzy przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady.

Na tym jednak działania służb się nie zakończyły. Tego samego dnia, tuż przed godziną 18, policja ponownie została wezwana pod ten sam adres.

- Osoby przebywające na jej terenie, w garażu ujawniły ciało 33-letniej kobiety, mieszkanki Warszawy - przekazała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku. Po raz kolejny teren został odgrodzony, a śledczy wraz z prokuratorem rozpoczęli czynności procesowe.

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Śledztwo znajduje się na wczesnym etapie, dlatego funkcjonariusze nie ujawniają szczegółów. Nadal nie ustalono przyczyn śmierci 22-letniego mężczyzny i 33-letniej kobiety. Nie wiadomo również, czy oba zgony mają ze sobą związek oraz w jakich okolicznościach kobieta znalazła się na posesji w Dłutowie. Odpowiedzi na te pytania mają przynieść m.in. oględziny miejsca, analiza zabezpieczonych śladów, wyniki sekcji zwłok oraz przesłuchania świadków.

Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą postępowania mające odtworzyć przebieg wydarzeń i ustalić wszystkie okoliczności obu śmierci. Na razie śledczy nie przekazują informacji, które mogłyby wskazywać na charakter zdarzeń lub ich powiązanie.

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