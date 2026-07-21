Ćwiczenia odbędą się we wtorek, 21 lipca, w godz. 7-19.

Syreny alarmowe zostaną uruchomione na terenie całego województwa mazowieckiego.

Alarmy mają wyłącznie charakter ćwiczebny - mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.

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Syreny zabrzmią w całym województwie

We wtorek, 21 lipca, na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone ogólnokrajowe ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności. Akcja, prowadzona pod kryptonimem „ALARM-26”, obejmie również województwo mazowieckie. W godzinach od 7 do 19 wojewódzkie, powiatowe i miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego będą uruchamiać systemy alarmowe. Oznacza to, że mieszkańcy mogą usłyszeć syreny nawet kilkukrotnie w ciągu dnia.

Nie ma powodów do niepokoju

Podczas ćwiczeń emitowane będą dwa rodzaje sygnałów:

trzyminutowy modulowany dźwięk, oznaczający ogłoszenie alarmu,

trzyminutowy ciągły dźwięk, oznaczający odwołanie alarmu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały wyłącznie charakter szkoleniowy. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań ani zgłaszać alarmu służbom.

Wojewoda apeluje do samorządów

W związku z ćwiczeniami wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zwrócił się do starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu o włączenie się do akcji. Samorządy mają uruchomić syreny alarmowe oraz przekazać informacje do gmin znajdujących się na ich terenie. Wtorkowa akcja ma sprawdzić sprawność systemu ostrzegania ludności i gotowość służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.