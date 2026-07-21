Dlaczego wyją syreny w Warszawie 21.07.2026? Jest komunikat służb

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-21 10:04

Jeśli we wtorek usłyszysz syreny, zachowaj spokój. Na Mazowszu przeprowadzone zostaną krajowe ćwiczenia obrony cywilnej o nazwie „ALARM-26”. Syreny mogą być aktywowane kilkukrotnie w ciągu dnia.

Głośnik syreny alarmowej na tle miejskiej zabudowy. O szczegółach ćwiczeń ALARM-26 na Mazowszu przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Szary głośnik tubowy, skierowany w prawo, dominuje w lewej części kadru. Jest on zamocowany na metalowym wysięgniku, od którego odchodzą czarne kable. W tle widać rozmyte, szare sylwetki budynków, a za nimi jasne, zachmurzone niebo.
  • Ćwiczenia odbędą się we wtorek, 21 lipca, w godz. 7-19.
  • Syreny alarmowe zostaną uruchomione na terenie całego województwa mazowieckiego.
  • Alarmy mają wyłącznie charakter ćwiczebny - mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
Syreny zawyły na alarm w Warszawie. Tak reagowali warszawiacy

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Syreny zabrzmią w całym województwie

We wtorek, 21 lipca, na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone ogólnokrajowe ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności. Akcja, prowadzona pod kryptonimem „ALARM-26”, obejmie również województwo mazowieckie. W godzinach od 7 do 19 wojewódzkie, powiatowe i miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego będą uruchamiać systemy alarmowe. Oznacza to, że mieszkańcy mogą usłyszeć syreny nawet kilkukrotnie w ciągu dnia.

Nie ma powodów do niepokoju

Podczas ćwiczeń emitowane będą dwa rodzaje sygnałów:

  • trzyminutowy modulowany dźwięk, oznaczający ogłoszenie alarmu,
  • trzyminutowy ciągły dźwięk, oznaczający odwołanie alarmu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały wyłącznie charakter szkoleniowy. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań ani zgłaszać alarmu służbom.

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Wojewoda apeluje do samorządów

W związku z ćwiczeniami wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zwrócił się do starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu o włączenie się do akcji. Samorządy mają uruchomić syreny alarmowe oraz przekazać informacje do gmin znajdujących się na ich terenie. Wtorkowa akcja ma sprawdzić sprawność systemu ostrzegania ludności i gotowość służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

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