Maciej Stuhr walczył z okropnym nałogiem. Uratowała go żona. "Trucizna"

Maciej Stuhr to wybitny Polski aktor, który zasłynął rolami w takich filmach jak "Chłopaki nie płaczą", "Fuks" czy "Planeta singli". Szybko udowodnił, że ma równie wielki talent jak jego ojciec, śp. Jerzy Stuhr. Aż trudno uwierzyć, że młody aktor wielokrotnie zmagał się z problemami z alkoholem. O szczegółach opowiedział w najnowszym wywiadzie udzielonym Katarzynie Nosowskiej i jej synowi.

Piłem sporo alkoholu w swoim życiu, który miał na celu uciszenie wewnętrznego głosu. Rozstałem się pół roku temu z alkoholem. Zacząłem dopiero widzieć, co on w ogóle robi. Przeczytałem ciekawą książkę na ten temat. Autor opisał tam on konszachty z tą trucizną. Powiedział super zdanie „alkohol pijesz, bo cię przytula”. A to jest prawda. On cię przytula, a tu obok masz zasłonkę, że jesteś sam. A jak nie pijesz, to nagle widzisz, że kogoś masz, że ktoś jest, coś robisz. To było bardzo zagłuszane wszystko przez alkohol

- wyznał Maciej Stuhr w podcaście "Bliskoznaczni".

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Maciej Stuhr występował pod wpływem alkoholu: Trudno się wstydzić

Co ciekawe, aktor w przeszłości już kilka razy rzucał alkohol. W 2019 roku Stuhr chwalił się w wywiadzie "cudowną abstynencją". W 2022 roku mówił zaś, że zdarzało mu się grywać w teatrze, będąc wtedy pod wpływem.

Kiedy człowiek upaja się karierą, miewa złudne poczucie, że może więcej niż inni. Dotyczy to również upijania się. W naszym środowisku bowiem istnieje spore przyzwolenie na picie. Więc odpowiadając wprost - wtedy się tego nie wstydziłem. Jeśli po spektaklu, w którym dzięki alkoholowi dokonałeś przekroczenia siebie samego, reżyser jest zachwycony twoją grą, to trudno się wstydzić. Gdybym dostał reprymendę od mistrza, pewnie szybciej zaprzestałbym tych praktyk

- powiedział w rozmowie z "Wysokim obcasami".

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Stuhr wyznaje: Żona uratowała mnie od gorszego losu

W walce z uzależnieniem pomogła mu wtedy żona Katarzyna, która jest dietetykiem. - Cieszyła się, że etap większych romansów z alkoholem w moim życiu zakończyłem. Zresztą też dzięki niej, co było super ważne, bo być może uratowała mnie od gorszego losu - wyznał.

Od alkoholu nie stronił też ojciec aktora. Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku Jerzy Stuhr wywołał skandal. Jadąc samochodem, potrącił motocyklistę. Miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. Aktor tłumaczył, że wypił kilka lampek wina do obiadu i był przekonany, że procenty wyparowały. Sąd prawomocnie skazał go na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

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