Woda zimna, ale miłość gorąca. Maciej Stuhr z żoną rozpoczęli sezon na morsowanie

Sezon na morsowanie rozpoczęty

Zaczęło się! Sezon na morsowanie oficjalnie wystartował, a w lodowatych wodach zanurzają się już nie tylko zaprawieni w bojach amatorzy zimnych kąpieli, ale też coraz więcej gwiazd. Do tego grona śmiałków, którym zimno nie straszne dołączyli Maciej Stuhr i jego żona Katarzyna Błażejewska-Stuh. Zdjęcie pary w kąpielowych strojach, wykonane tuż po wejściu do zimnej wody, rozbawiło i zachwyciło fanów. On – nieco zmrożony, ona – roześmiana od ucha do ucha. Widać, że różnie znoszą temperatury, ale razem tworzą zgrany duet.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr podzieliła się przy okazji dłuższym wpisem, w którym przypomniała, że morsowanie to nie tylko modny trend, ale także sposób na zdrowie i dobre samopoczucie. Jak wyznała, pierwszy raz spróbowała zimnych kąpieli w 2020 roku – i od tego czasu jest ich wielką fanką. Dodała też, że morsowanie poprawia krążenie, odporność i nastrój. Zimna woda, jak tłumaczy, stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Jej zdaniem regularne kąpiele w lodowatej wodzie potrafią działać lepiej niż niejeden suplement:

Całe życie byłam zmarźlakiem – nosiłam rajstopy pod spodniami, trzy podkoszulki i dwa płaszcze. Ciągle marzłam i miałam mało energii. Postanowiłam to zmienić. Hartowanie ciała potrafi dodać więcej energii niż mocna kawa!

Katarzyna Błażejowska podpowiada, jak zacząć morsować BEZPIECZNIE

Żona aktora zachęca, by do morsowania podchodzić rozsądnie i z głową.

Nie wchodzimy do lodowatej wody z marszu – zacznijmy od chłodnych pryszniców i krótkich wejść. Nigdy nie morsujcie sami, po alkoholu ani z przeziębieniem. A po wyjściu z wody – koniecznie ciepły napój!

– przestrzega. Zdradziła też, że jej sekretem są skarpetki neoprenowe. „U mnie wiele zmieniły, bo moim najsłabszym ogniwem są stopy. Gdy nie czuć igieł zimna, zaczyna się przyjemność” – dodaje z uśmiechem.

Razem gdy ciepło i gdy zimno

Internauci nie szczędzili ciepłych słów parze. Choć aktor na zdjęciu wygląda, jakby bardziej walczył z temperaturą niż z falami, nie ma wątpliwości, że wspólne morsowanie to dla nich sposób na bycie razem i naładowanie baterii. Z uśmiechem, dystansem i zdrową dawką humoru.

Te gwiazdy również pokochały zimne kąpiele

Moda na morsowanie opanowała nie tylko zwykłych miłośników adrenaliny, ale też polskie gwiazdy. Do lodowatej wody regularnie wchodzi Joanna Moro, która od lat chwali się zimowymi kąpielami i zapewnia, że to jej sposób na dobrą formę i uśmiech. Edyta Herbuś i Sonia Bohosiewicz również spróbowały morsowania i twierdzą, że to „reset dla ciała i głowy”.

Anna Popek co sezon zachęca swoich fanów do hartowania organizmu, a Małgorzata Rozenek-Majdan włączyła kąpiele w przeręblu do swojego „fit-rytuału”. Zimnych wyzwań nie boi się również Doda, która do morsowania podchodzi z typowym dla siebie rozmachem i humorem. Coraz więcej gwiazd pokazuje, że morsowanie nie jest tylko chwilową modą, ale stało się częścią zdrowego stylu życia.

Gwiazdy w lodowatej wodzie. Tak chwalą się morsowaniem