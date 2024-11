Wielka awantura o wpis żony Stuhra! Poszło o alkohol

Regularne picie alkoholu, nawet w małych ilościach jest obciążone ryzykiem alkoholizmu – choroby, która od pokoleń towarzyszy Polakom, wywierając piętno na rodzinach i życiorysach. Zazwyczaj zaczyna się niewinnie; kieliszek-dwa wina do obiadu, codziennie drink po pracy, piwo przed telewizorem.. I tak powoli przyzwyczajamy organizm do przyjmowania tej trucizny. (...) Alkoholizm to podstępna choroba bo choremu wydaje się, że alkohol mu pomaga. Wysoko funkcjonujący alkoholicy chodzą do pracy, wypełniają obowiązki, a jednocześnie toczy ich uzależnienie – pierwszą dawkę alkoholu wypijają rano pod biurem, później przez cały dzień funkcjonują na lekkim rauszu, do którego ciało się przyzwyczaja. Osoba chorująca coraz gorzej śpi, coraz częściej zdarza jej się „przesadzić” w towarzystwie, a problem nie znika, bo jej zachowanie zrzucane jest na garb przepracowania lub typu charakteru, nie choroby. Alkoholicy do pewnego momentu wypierają chorobę (bo to „tylko” jedno piwo dzienne), a ci wysoko funkcjonujący potrafią świetnie ją ukrywać.