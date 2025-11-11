Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała patriotyczny obiad. Tak celebruje Święto Niepodległości!

Małgorzata Rozenek-Majdan 11 listopada już od rana przypomniała swoim fanom o Narodowym Święcie Niepodległości. Na swoim instagramowym profilu opublikowała krótki filmik i napisała, co sądzi o tym ważnym dniu - ważnym i dla niej, i dla wszystkich Polaków żyjących w wolnym, niepodległym kraju. A później zaprezentowała patriotyczne danie, które razem z bliskimi zje z okazji święta!

Rozenek celebruje niepodległość

Małgorzata Rozenek na Instagramie opublikowała filmik stworzony przez Patryka Micka. Najpierw skomentowała nagranie na jego profilu: "Niech żyje Polska", a później udostępniła je na swoim. Możecie zobaczyć je niżej.

11.11. Niech żyje Polska. Polish Independence Day. Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski (1917–2018) - to jego głos słyszysz. Głos człowieka, który przeżył wojnę, by przypominać, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, generał Wojska Polskiego. Do końca powtarzał: "Polska to nie politycy. Polska to ludzie". 11 listopada. Niepodległość to nie data w kalendarzu. To wybór, który podejmujemy każdego dnia - by być uczciwym, lojalnym, wolnym w myśleniu. Bo siła Polski zawsze była w tych, którzy pamiętają… i idą naprzód. Polska - podsumowała Rozenek.

I dodała:

Ten piękny materiał stworzył i pochodzi z profilu @micek.drones - przepiękny.

Patriotyczny obiad Rozenek

Gwiazda nie poprzestała na tym. Niedługo później zaprezentowała w sieci swój patriotyczny obiad. I zdradziła, co to za danie:

Nasz obiad z okazji Dnia Niepodległości. Kaczka w szarej renecie, żurawinie i majeranku.

Trzeba przyznać, że prezentowało się ciekawie.

