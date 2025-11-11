Małgorzata Rozenek-Majdan porzuciła długie włosy i teraz wygląda inaczej. Internauci jej nie odpuścili. Komentują na potęgę

Na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan, który jest śledzony aż przez 1,5 miliona obserwujących, pojawiło się nagranie z wizyty u fryzjera. Gosia pokazała, jak wyglądała jej przemiana - od bardzo długich, prostych włosów po nieco krótsze, mocno pocieniowane i podkręcone. Metamorfoza gwiazdy wywołała lawinę komentarzy.

Rozenek teraz prezentuje się zupełnie inaczej? A może różnica wcale nie jest aż tak widoczna? Sami oceńcie!

Rozenek i jej drogocenne doczepy

Małgorzata Rozenek nie oszczędza na swoim wizerunku, a to oznacza, że również jej wizyty fryzjerskie kosztują krocie. Ile konkretnie? Nawet blisko 10 tysięcy złotych rocznie! W zeszłym roku w internecie pojawił się wpis opublikowany przez sieć salonów, z którymi współpracowała gwiazda:

U Małgosi zakładamy bardzo dużo włosów, bo jest to aż 200 g. W cenę wliczony jest wybór włosów, dobór odpowiedniego koloru, przerobienie włosów na pasemka i oczywiście aplikacja. Łączy koszt to cena około 6600 złotych. Takie włosy należy podciągać maksimum co 4 miesiące. Koszt podciągania w przypadku 200 g to koszt 900 złotych. Do tego dochodzi specjalna szczotka - koszt 79 zł. Łączny roczny koszt tak dużej objętości 200 g to 9379 złotych.

Gosia skróciła włosy

Po nieco ponad roku od momentu przedłużenia włosów aż do pasa Rozenek musiała stwierdzić, że czas na odmianę. Poddała się więc kolejnej metamorfozie. Nie zrezygnowała z zagęszczania włosów, ale tym razem sięgnęła po krótsze doczepy w innym odcieniu. Jej fryzurę mocno wycieniowano, w ruch poszła lokówka, a Rozenek zaprezentowała fanom nową, odświeżoną wersję siebie - z długą grzywka opadającą na boki i włosami o potężnej objętości.

Internauci komentują. Wbili szpile

Agnieszka Kotońska skwitowała przemianę emotkami serca i ognia, pojawiło się sporo komplementów, ale wiele internautek na nagranie zareagowało wbiciem szpili.

"Szkoda. Myślałam, że naturalne. Raz zrobiłam doczepy, pomimo że mi nie trzeba, ale to był dramat", "Włosy są świetne. Niech każdy robi, co mu się podoba", "Jak to jest mieć wszystko sztuczne? Smutne to jest bardzo", "A ja myślałam, że to Pani naturalne włosy", "Pieknie Pani Małgosiu".

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"