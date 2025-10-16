Małgosia Rozenek nie poznaje samej siebie w "Perfekcyjnej Pani Domu". Nic dziwnego, teraz wygląda o 20 lat młodziej!

Kiedy polscy widzowie zaczęli oglądać "Perfekcyjną Panią Domu", Małgorzata Rozenek (wtedy jeszcze nie była panią Majdan) natychmiast stała się popularna. Widzowie uwielbiali i program, i prowadzącą. Był rok 2012, Rozenek miała 34 lata i przed kamerami pomagała uczestniczkom show zmierzyć się z domowym bałaganem - i dosłownie, i w przenośni, bo często nie tylko kurz czy brudne naczynia były problemem.

Test białej rękawiczki, dobre rady Gosi i jej podejście do szkolonych w porządkach bohaterek przeszło do historii. Ale teraz po Perfekcyjnej Pani Domu nie ma śladu. Rozenek nie tylko podejmuje się zupełnie innych zawodowych wyzwań, ale i wygląda inaczej. Zmieniła się tak bardzo, że sama siebie nie poznaje.

Odmieniona Gosia Rozenek nie poznaje się na starych nagraniach

Każdy z nas czasem spogląda na własne zdjęcia z domowego archiwum i myśli, że na ujęciach jest chyba ktoś inny. Przeważnie lata odciskają na nas swój ślad, zmienia się też moda. Ale Rozenek naprawdę może samej siebie nie rozpoznać. W końcu nie po to poszła pod nóż, żeby wyglądać tak samo.

Ostatnio w jednym z wywiadów wyznała, że kiedy ogląda "Perfekcyjną Panią Domu", jest zaskoczona własnym wyglądem sprzed lat.

Zawsze jak lecą powtórki dostaję na Instagramie masę powiadomień od dziewczyn i one wysyłają mi screeny. Ja przyrzekam, że bardzo często nie rozpoznaję tej laski. Jakoś tak dziwnie wyglądałam, byłam taka strasznie szczupła albo właśnie nie byłam szczupła. (...) Ja się wtedy naoglądałam "Miss Agent", realizowałam swoje marzenie o byciu panią z telewizji - zdradziła w rozmowie z "Vivą!".

I dodała ważną uwagę dotyczącą operacji plastycznych:

Dokonując pewnych decyzji wizerunkowych, wiedziałam, że nie da się uciec od tego, żeby one nie były zauważone. Przecież po to je robiłam, żeby były zauważone. Oczywiście można udawać, że to się nie wydarzyło, ale ja tego nie lubię. Podejrzewałam, że będzie się o tym mówiło.

Efekt działań Rozenek - ostre treningi, świadoma dieta, mniej lub bardziej inwazyjne zabiegi upiększające - jest widoczny gołym okiem. Co ciekawe, teraz 47-letnia gwiazda wygląda młodziej niż 13 lat temu, kiedy jej kariera ruszyła z kopyta!

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"