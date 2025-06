Małgorzata Rozenek skończyła 47 lat. Pamiętacie, jak wyglądała kiedyś? Na ulicy byście jej nie poznali

Małgorzata Rozenek-Majdan 1 czerwca świętuje razem ze swoimi synami coś więcej niż tylko Dzień Dziecka. Gwiazda telewizji właśnie tego dnia ma urodziny. W 2025 r. skończyła 47 lat, ale czy wygląda na swój wiek? Zdecydowanie nie!

Rozenek 47. urodziny celebruje nie w Polsce, a w Turcji. To właśnie tam zebrała życzenia i uściski od najbliższych, a oddała.... głos. Choć wyjechała na urlop z rodziną, wzięła udział w wyborach prezydenckich. Wyglądała przy tym doskonale. W dniu urodzin w sieci pokazała zdjęcia i nagrania. Ubrana w obcisłą sukienkę wprost promieniała! Złocista opalenizna i uroczy kapelusz jeszcze odjęły jej lat.

Rozenek dzień zaczęła od przyjęcia prezentów, które mąż i synowie dostarczyli jej wprost do łóżka. Taka rodzina to skarb!

Dziś świętuję urodziny. Z wdzięcznością patrzę na to, co za mną, z radością na to, gdzie jestem i z ekscytacją na to, co przede mną. Najlepsze dopiero się zaczyna - napisała Rozenek z samego rana.