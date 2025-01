Małgorzata Rozenek-Majdan znów ma nową twarz. Fani sugerują aktualizację dowodu

W świecie, gdzie gwiazdy zapewniają, że to „sen i zielona herbata” stoją za ich promiennym wyglądem, Małgorzata Rozenek-Majdan wyróżnia się szczerością. Nie owija w bawełnę i nie próbuje przekonywać, że na jej cerę cudownie działa sok z selera.

Małgorzata Rozenek-Majdan nie stroni od poprawiania siebie

Trudno nie zauważyć, że Małgorzata Rozenek na przestrzeni lat przeszła imponującą przemianę. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia sprzed kilkunastu lat, a właściwie to nawet miesięcy – celebrytka wygląda dziś nawet nie tyle, jakby zatrzymała czas, ale jakby go cofnęła. Rozenek nie ukrywa, że swoją młodzieńczą aparycję zawdzięcza nie tylko genom, ale także znakomitym specjalistom, nie ukrywa swojej słabości do doktora Marka Szyta i jego zręcznych rąk i wprawnego oka.

Medycyna estetyczna w stylu Rozenek

To, co jeszcze wyróżnia Małgorzatę, to nie tylko otwartość, ale też zdrowy rozsądek. Jej wygląd nie budzi wrażenia przesady, a raczej perfekcyjnie dobranej pielęgnacji. Medycyna estetyczna to dla niej jak dobry makijaż – narzędzie, które ma podkreślić naturalne piękno, a nie je zastąpić. Czy to oznacza, że Małgosia Rozenek jest ambasadorką „nieperfekcyjnej perfekcji”? Może tak, ale jedno jest pewne: wie, jak wywołać szum wokół siebie, i robi to z klasą

Piękna, jesteś dowodem, że można z głową skorzystać z medycyny estetycznej i wyglądać bosko, zazdroszczę

- zauważa jedna z fanek Małgosi.

Małgosia oddała się w ręce makijażystki Magdaleny Pieczonki. Fani "Petardunia"

A skoro o makijażu mowa - ostatnio Małgosia poszła pod... nie, nie pod nóż, a pod pędzle. I to nie byle jakie, bo jednej z najlepszych polskich makijażystek - Magdaleny Pieczonki. Efekty można podziwiać na Instagramie perfekcyjnej. Są tak spektakularne, że sam Radosław Majdan pokusił się o skomplementowanie żony. Internautki tez były zachwycone sesją i przede wszytkim - Malgorzatą.

"Petardunia", "Przebosko", "Pięknie Pani Małgosiu! Kobieco, zalotnie, ekstra", "Malgosiu wygladasz zjawiskowo pieknie", "eju, totalna perfekcja. Czy można być jeszcze piękniejszym?", "Dla mnie najpiękniejsza, polska celebrytka. Obłęd"

Byli jednak i tacy, którzy zwrócili uwagę, że Małgosia nie przypomina już siebie i w związku z tym powinna wymienić zdjęcia w dokumentach. A wy, co myślicie? Zdjęcia z sesji znajdziecie w galerii.

