Radosław Majdan ma 52 lata i na koncie trzy małżeństwa - z Sylwią Majdan, Dodą i Małgorzatą Rozenek-Majdan. Ostatnie, z Gosią Rozenek, trwa już 9 lat i nie zanosi się na to, by coś w tej kwestii miało się zmienić. Małżonkowie są ze sobą bardzo szczęśliwi, a były piłkarz w wywiadach podkreśla, że trzecia żona zmieniła jego życie na lepsze. Zakochani wychowują małego Henryka, Majdan sprawdza się także jako ojczym dwóch synów żony z jej poprzedniej relacji.

Sportowiec nie ma więcej dzieci, choć zanim zdecydował się na związek z Rozenek, dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Nie skończyło się to dobrze.

Sylwia Majdan była jego pierwszą żoną. Co teraz robi?

Radek i Sylwia zakochali się w sobie pod koniec lat 90., a więc niemal 30 lat temu. Oboje byli młodzi i piękni. Kiedy się poznali, ona walczyła o tytuł Miss Ziemi Zachodniopomorskiej, a on był jurorem. Wystarczyło kilka miesięcy intensywnego randkowania, by Majdan zdecydował - to z nią chciał spędzić resztę życia. Poprosił więc Sylwię o rękę, a za chwilę zakochani byli już po ślubie.

Wystarczyło 5 lat, aby małżonkowie mieli dość. Doszło do rozwodu. Ale byli partnerzy pozostali w dobrych relacjach.

Pierwsza żona była ciepłą, wrażliwą osobą, ja byłem wtedy niedojrzały, miałem 25 lat i rozstaliśmy się w bardzo dobrych relacjach. Do dzisiaj, jak się widujemy, to zawsze ze sobą porozmawiamy, mamy duży szacunek - opowiadał Majdan u Żurnalisty.

Sylwia Majdan po rozwodzie pozostała przy nazwisku męża. Stworzyła własną markę odzieżową i prężnie działa jako projektantka. Prywatnie 47-latka przyjaźni się z Kasią Bujakiewicz. Obie panie niedawno stawiły się w "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedziały o tym, co je łączy.

Nie tylko Małgorzata Rozenek-Majdan wygląda teraz młodziej niż 20 lat temu. Pierwsza żona Radka ma to samo!

Gdy Sylwia Majdan pojawiła się w studiu telewizyjnym, nie sposób było w niej rozpoznać kobietę sprzed lat. Od czasu rozwodu z Radkiem Majdanem bardzo się zmieniła i... teraz wygląda młodziej niż dekady temu. Zupełnie jak Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan, dwie pozostałe żony byłego piłkarza.

Gosia Rozenek absolutnie nie ukrywa faktu, że jej odmieniony wygląd to nie kwestia diety czy ćwiczeń - otwarcie przyznaje się do "majstrowania" przy twarzy. Rysy Dody też mocno ewoluowały przez ostatnie lata. A co z Sylwią Majdan? Choć projektantka zbliża się do pięćdziesiątki, zachwyca młodzieńczym urokiem.

Twarz Małgorzaty Rozenek-Majdan ewoluuje! Ekspertka oceniła, co się zmieniło