Małgorzata Rozenek-Majdan im jest starsza, tym jest młodsza. Musicie zerknąć na jej zdjęcia sprzed lat!

Kiedy Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała w sieci nagrania i zdjęcia z jednej z najnowszych sieci, nawet jej wierni fani przecierali oczy ze zdumienia. Gwiazda jednocześnie wyglądała i nie wyglądała jak dobrze znana wszystkim Perfekcyjna Pani Domu. Rysy pozostały niby te same, ale były jakby wygładzone, delikatniejsze, bardziej młodzieńcze. Twarz promieniała!

Złośliwi wbijają za to Rozenek szpile, ale przecież gwiazda naprawdę prezentuje się jeszcze lepiej niż 20, zaledwie 3-4 lata, a nawet rok wcześniej!

Czy dieta i ćwiczenia fizyczne, odpowiednia ilość snu, wody i kosmetyki pomagają w młodnieniu? Na pewno. Ale 46-letnia Rozenek-Majdan nie ukrywa, że korzysta z pomocy specjalistów, dzięki którym może patrzeć w lustro i podziwiać swoją urodę.

Nie da się ukryć - była żona Jacka Rozenka obecnie prezentuje się młodziej niż za czasów, gdy to aktor był od swojej żony znacznie bardziej sławny. A było to już dość dawno, bo ich pierwsze wspólne zdjęcia z publicznych zdjęć są datowane na 2004 r.

Gdy Małgorzata Rozenek stawiała pierwsze kroki w show-biznesie u boku ówczesnego małżonka, była młoda, bardzo szczupła i ciemnowłosa. Później jej ciało zmieniało się wraz z ciążami i porodami.

W końcu Perfekcyjna Pani Domu uzyskała wymarzoną figurę, postawiła na elegancki wizerunek, a jako prowadząca show "Projekt Lady" zaczęła pokazywać się w idealnych fryzurach i dopracowanych, szykownych stylizacjach.

W międzyczasie metamorfozę przeszło jej uzębienie, a twarz zaczęła się zmieniać. W końcu w 2024 r. Rozenek przyznała się do tego, że "majstrowała przy twarzy".

Wydaje mi się, że dużo bardziej szkodliwe jest udawanie, że się czegoś nie zrobiło, a jednak robić to, bo tak jak w przypadku in vitro miałam ogromną wdzięczność do lekarzy za to, że pomogli moim dzieciom pojawić się na świecie, bo bez ich pomocy nie mogłabym mieć moich dzieci. Tak samo, jak jestem wdzięczna lekarzom za bardzo dobrą opiekę, to chcę, żeby oni dostali taką informację, że ja ich pracę doceniam - mówiła szczerze Rozenek w "Mówię Wam!".