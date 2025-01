Radosław Majdan nie ukrywa. Poprawia sobie urodę. "Nieregularnie, ale robię". Co konkretnie?

Radosław Majdan w maju zeszłego roku skończył 52 lata. Były piłkarz zyskał ogromną popularność jako reprezentant Polski w piłce nożnej, a później zrobiło się o nim jeszcze głośniej, gdy ożenił się z młodą i budzącą skrajne emocje piosenkarką. Mowa oczywiście o Dodzie. Ale to nie wszystko. Majdan działał jako model, reklamował perfumy i uchodził za jednego z czołowych polskich przystojniaków.

W 2002 r. pojawił się w show "Bar", a później w "Mój pierwszy raz". Bywał u Kuby Wojewódzkiego, w "Mieście kobiet", a w 2009 r. pokazał swoje umiejętności taneczne w "Tańcu z Gwiazdami". Za czasów małżeństwa z Dodą Majdan występował też w jej klipach do piosenek "Dżaga" czy "Katharsis".

Gdy Radosław Majdan ożenił się z Dodą, to był jego drugi związek małżeński. Niestety, podobnie jak pierwszy, zakończył się rozwodem. W 2008 r. Doda i Majdan rozwiedli się, a ich drogi całkiem się rozeszły.

Na szczęście kilka lat później spotkał Małgorzatę Rozenek i to z nią udało mu się ułożyć życie rodzinne. W 2016 r. zakochani przysięgli sobie miłość do grobowej deski, a obecnie są rodzicami kilkuletniego Henia.

Lata mijają, a o Radosławie Majdanie wciąż jest głośno. Sportowiec nadal pojawia się w telewizji, komentując wydarzenia sportowe. Poza tym jego żona jest jedną z najbardziej znanych kobiet w Polsce, a sam Majdan też rozwija się w show-biznesie. Już wiadomo, że weźmie udział w programie "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory".

Na konferencji dotyczącej show opowiedział co nieco o starzeniu się i poprawianiu urody.

Ja do końca nie rozumiem takiego stwierdzenia: "starzejmy się z godnością". Myślę, że każdy musi się starzeć według własnego podejścia do życia, według własnej filozofii życiowej i myślę, że jeżeli ktoś wygląda w wieku czterdziestu kilku lat na dużo młodszą osobę, a nie jest to naciągane, nie jest to sztuczne, a tak wygląda moja żona - świetnie - to myślę, że nikt nie powinien mieć z tym najmniejszego problemu - mówił w rozmowie ze Światem Gwiazd.