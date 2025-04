Na publikowanych nagraniach Małgorzata Rozenek-Majdan prezentuje się w naturalnej wersji. Bez makijażu i w luźnej piżamie. Scenerią jest klimatyczny domek, którego wnętrza utrzymane są w pięknym przytulnym stylu. Drewniane meble, koce, miękkie poduszki i zapach świeżo zaparzonej kawy - wszystko to tworzy atmosferę domowego ciepła i spokoju, którego tak często brakuje w zabieganym życiu celebrytów.

Jak się okazuje nawet taka osoba, jak Małgorzata Rozenek-Majdan potrzebuje oddechu i zwyczajnych chwil z rodziną. Naturalna, uśmiechnięta i otoczona bliskimi - taka Rozenek z pewnością spodoba się fanom. Nagrania i zdjęcia z uroczego domku, w którym obecnie wypoczywa z rodziną, zachwycą każdego, kto ma już dość pędu i zgiełku w wielkim mieście.

Są takie miejsca na ziemi, gdzie wchodząc, czujesz się jak u siebie w domu. I to zdecydowanie jest takie miejsce. Chatka bardzo niedaleko morza. Ptaki pięknie śpiewają. Kocham ten rejon Polski i to miejsce. Wracamy do niego, ilekroć możemy, żeby się tutaj tak odciąć, wyłączyć. Tu jest idealna przestrzeń do tego - mówiła Rozenek-Majdan na InstaStories.