Jacek Rozenek wydaje się pewny siebie jak nigdy wcześniej. W studiu TVP pojawił się o poranku w dresie! U jego boku było widać nie tylko zakochaną kobietę, ale też partnerkę, która wspiera go na każdym kroku.

Nowy były mąż Małgosi Rozenek

Ich wspólny występ w "Pytaniu na śniadanie" to nie tylko medialny debiut Marii Samuel, ale też wyraźny sygnał: Jacek Rozenek zaczyna nowy etap życia - bez udawania, z humorem i pełnym przekonaniem, że to właśnie teraz jest jego najlepszy czas.

Otóż zamiast klasycznego garnituru były mąż Małgosi Rozenek wybrał granatowy dres i czerwone sneakersy. Ten swobodny zestaw kontrastował z formalnością okazji, ale być może właśnie o to chodziło - o pokazanie luzu, szczerości i skupienia na tym, co naprawdę ważne.

Kim jest żona Jacka Rozenka?

Maria Rozenek nie szczędziła ciepłych słów pod adresem męża i jego synów z poprzedniego związku z Małgorzatą Rozenek. "To są najlepsi przyjaciele, jakich można sobie tylko wyobrazić. Nie dosyć, że skóra zdarta z taty, to charakter też – i serce, i osobowość, to są całe Jacki" – mówiła z dumą. Dodała również: "Jak ktoś zna Jacusia, to wie, że to jest taki mężczyzna na 300 proc. Do tego kręgosłup moralny, prawdziwy, prawy, za to tak Cię kocham i ja życzę, żeby każdy mężczyzna taki był. I do tego ta empatia, ta łagodność".

Para podkreśliła, że ich związek opiera się na empatii, miłości i wspólnych wartościach. Rozenek, który kilka lat temu przeszedł poważny udar i długo wracał do zdrowia, dziś wygląda na szczęśliwego i spełnionego. Ich historia pokazuje, że miłość może zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie i że warto dać sobie szansę na nowe początki.

Maria Samuel to 36-letnia biznes woman z branży beauty. Jest właścicielką firmy specjalizującej się w makijażu permanentnym oraz stylizacji rzęs i brwi. Prowadzi również szkolenia i warsztaty w tych dziedzinach oraz organizuje spotkania motywacyjne. Para poznała się pod koniec 2022 roku podczas imprezy charytatywnej w Porszewicach. Ich relacja rozwijała się stopniowo, a w maju 2025 roku wzięli ślub podczas kameralnej ceremonii w Kaliszu. Maria jest o 20 lat młodsza od Jacka Rozenka i zaledwie dwa lata starsza od jego najstarszego syna, Adriana.

Nowa para gwiazd?

Czy Jacek Rozenek i Maria Samuel będą nową ulubioną parą polskiego show-biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – ich pojawienie się w "Pytaniu na Śniadanie" na długo pozostanie w pamięci widzów.

