Twarz Małgorzaty Rozenek-Majdan ewoluuje! Ekspertka oceniła, co się zmieniło

Małgorzata Rozenek-Majdan ma nową twarz... znów! Gwiazda telewizji zaprezentowała się ostatnio w czarnym wdzianku i pięknym makijażu - i sama nie mogła nadziwić się swojej urodzie.

My też nie możemy się nadziwić. 46-letnia Rozenek obecnie prezentuje się nieporównywalnie lepiej, niż za młodu, gdy w towarzystwie Jacka Rozenka wkraczała na salony. Wówczas nie miała nawet 30 lat, a jednak to teraz, jako dużo dojrzalsza kobieta, wygląda młodziej.

Jak to możliwe? Odpowiedzią są nie tylko ćwiczenia gimnastyczne, dobra dieta czy dużo snu, ale także medycyna estetyczna. Rozenek jest jedną z niewielu gwiazd, które nie ukrywają tego, że korzystają z jej dobrodziejstw. Małgorzata mówi wprost, że zmienia się raz na trzy lata. A ostatnio jeszcze częściej!

Gotuję mojemu mężowi, dbam, rozmawiam z nim. Zmieniam się raz na trzy lata. Mój mąż jest najbardziej zachwycony tym - naprawdę. Powiedział mi: "Słuchaj, ja się z tobą nigdy nie nudzę, ja co trzy lata mam nową żonę" - mówiła Małgosia "Super Expressowi".

Odmłodzona buzia Rozenek-Majdan wywołała burzę w sieci. Pudelek zapytał specjalistkę od medycyny estetycznej o to, jak ocenia przemianę gwiazdy. Zachwytom nie było końca.

Małgorzata Rozenek to polska ikona medycyny estetycznej. I to w najlepszym wydaniu! Od lat obserwujemy jej metamorfozy, za którymi możemy mieć przypuszczenia, że stała ręka lekarza lub kosmetologa. Drobne blizny przeszły proces gojenia, a po nacięciach, szczególnie widocznych pod noskiem, śladów już brak. Zmiana w jej wyglądzie to nie tylko magiczne cięcia skalpelem, ale przede wszystkim świetna jakość skóry. Napięta, gładka, z równomiernym kolorytem, bez cienia przebarwień i nadmiernie rozszerzonych naczyń krwionośnych - mówiła dr Małgorzatą Kocot.