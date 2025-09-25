Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła, ile waży! Podała dokładną liczbę. Znów schudła

Małgorzata Rozenek-Majdan zmienia się na naszych oczach. Tym razem nie chodzi o twarz, nad którą gwiazda telewizji pracuje i co kilka lat ujawnia nową odsłonę, a o wagę. Perfekcyjna Pani Domu w sieci zdradziła, ile dokładnie waży. Podała tę liczbę bez zbędnych komentarzy, przy okazji pokazując zdjęcie, do którego pozowała ubrana w kowbojki eksponujące jej zgrabne, smukłe nogi.

Ile waży Małgorzata Rozenek-Majdan? Bardzo schudła

Rozenek jeszcze kilka lat temu wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Teraz, dzięki poprawieniu natury, jej twarz prezentuje się jeszcze młodziej, a za sprawą zdrowego stylu życia i treningów ciało gwiazdy wygląda smuklej. Nadprogramowy tłuszcz zniknął, a przybyło mięśni. Nic dziwnego, że fanki spoglądają na Rozenek z zachwytem i dopytują, co robi, aby tak się prezentować. No i ile właściwie waży?!

Sądząc po wpisach, Rozenek stawia na post przerywany - nie je po 18 i omija śniadania. To pozwala jej nie liczyć kalorii, bo spożycie zdrowych posiłków w określonym oknie czasowym daje gwarancję, że kalorii nie będzie za wiele.

Gosia wybiera też regularną aktywność fizyczną łączącą ćwiczenia siłowe i kardio. Gwiazda unika alkoholu, cukru, o niezdrowych przekąskach nie ma mowy.

Efekt? Rozenek, jak przyznała na InstaStory, waży obecnie 53 kilogramy, czyli o 1 kilogram mniej niż ostatnio, gdy opowiadała internautom o swojej masie ciała.

Pani jest wzorem do naśladowania dla mnie. Uwielbiam i nie mam pytań - napisała jedna z internautek.

Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzi "Królową przetrwania"

Gosia w sieci podzieliła się informacją o wadze, ale nie tylko. Pokazała też zdjęcia zza kulis programu "Królowa przetrwania". Trzeci sezon jest kręcony na Sri Lance, a poprowadzi go właśnie Rozenek.

Gwiazda w dżungli nie ma co liczyć na luksusy - musi sobie radzić w skromnym otoczeniu, gdzie nie znajdzie się hoteli z basenem i pięknych plaż.

Jestem tutaj na planie zdjęciowym, gdzie właśnie powstaje trzeci sezon "Królowej przetrwania" i ja będę miała ogromną radość poprowadzić ten sezon. Jesteśmy tutaj od kilku dni w Parku Narodowym Udawalawe. To jest takie miejsce pośrodku wysp, w środku dżungli, bez żadnych udogodnień, bez rajskich plaż i luksusowych hoteli. I to właśnie tutaj obóz mają dziewczyny, które już od wczoraj rozpoczęły grę - zdradziła Gosia w "Dzień dobry TVN".

I dodała:

Jest gorąco, dlatego, że zestaw dziewczyn - tym razem jest ich aż 13 - to jest taki skład, który po prostu nie pozostawia innego wyjścia. Te dramy tutaj na pewno będą. Tak naprawdę dziewczyny są ze sobą dopiero od 24 godzin, a już wiemy, że emocje są bardzo mocne, buzują w dziewczynach. Zresztą nie dziwię im się zupełnie. Jednak zrezygnowanie z takich wygód cywilizacyjnych, chociażby dostępu do prądu i spędzenie nocy w środku dżungli, gdzie wokół dziewcząt jest na przykład stado 400 słoni, szakale, bawoły, węże - to wszystko tutaj jest, więc nie dziwię się, że dziewczyny mogą poczuć się lekko zmęczone i przytłoczone - mówiła pełna zrozumienia Rozenek.

Przyznała, że ona przynajmniej ma prąd i klimatyzację.

