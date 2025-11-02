Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała kosmicznie chudy brzuch. Komentarze mówią wszystko!

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała na Instagramie filmik z sesji zdjęciowej, który powstał prawdopodobnie przy okazji sesji do nowego sezonu programu "Królowa przetrwania". Na ujęciach gwiazda pozuje w stylizacjach eksponujących brzuch, który wygląda na wyjątkowo wysportowany i płaski.

Prezenterka od lat uchodzi za jedną z najlepiej wyglądających kobiet w polskim show-biznesie, a jej najnowsze wideo tylko potwierdza, że forma Małgorzaty jest naprawdę imponująca!

Obłędnie płaski brzuch Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z tych gwiazd, które mocno dbają o sylwetkę i z chęcią dzielą się swoimi sposobami na perfekcyjną figurę z fanami. Gosia nie ukrywa też swojego zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej. Jak sama przyznaje, lubi inwestować w swój wygląd i efekty tego są spektakularne!

Teraz gwiazda postanowiła zaprezentować efekty swojej ciężkiej pracy, odsłaniając brzuch. Już kilka miesięcy temu Gosia mówiła, że największy wpływ na jej sylwetkę ma dieta wegetariańska, do której namawiała fanów:

Najlepsza dieta? #vege. Niejedzenie mięsa to najlepsze co mogło mi się przytrafić, każdemu bardzo polecam nawet okresowo. To uczucie lekkości, które towarzyszy diecie wegetariańskiej powoduje, że chce Ci się latać

– pisała gwiazda TVN na Instagramie.

Teraz przyznała, że stosuje post przerywany, a jej okienko żywieniowe wynosi 16 godzin. Gosia nie liczy kalorii, ale zamiast tego pilnuje ilości spożywanego białka i unika mięsa. Fanki dopytywały, jak radzi sobie z głodem i ochotą na podjadanie.

Piję szklankę wody. Serio działa, a przy okazji nawadnia organizm. Zimą piję napary

- wyznała Rozenek-Majdan.

Zachwyt fanów nad figurą Gosi Rozenek-Majdan

Fani pod najnowszym nagraniem zaczęli zachwycać się brzuchem Małgorzaty:

Ja chce mieć taki brzuch;

Niejedna młoda może pozazdrościć takiego brzuszka po 3 porodach;

Ale figura, trzeba się napracować żeby mieć taką;

Jeny co za brzuch;

Figura marzenie 😍 widać ciężką pracę 🙌.

Nie da się ukryć – Małgorzata Rozenek-Majdan znów udowodniła, że tytuł "Perfekcyjnej" nie jest przypadkowy. Jej sylwetka zachwyca!

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"