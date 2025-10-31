Halloween dzieli polskie gwiazdy!

Obchodzone 31 października Halloween wywodzi się z celtyckich tradycji. Dziś kojarzy się głównie z dyniami, przebierankami i zbieraniem cukierków przez dzieci. Zgodnie ze zwyczajem w okolicach święta należy również przyozdobić dom w odpowiednie dekoracje m.in. w lampiony powstałe z wydrążonej dyni, które są głównym symbolem Halloween, ale też pająki, kościotrupy, nietoperze...

Halloween obchodzone jest głównie w krajach anglosaskich, ale i w Polsce ma coraz większe grono zwolenników. Kontrowersyjne święto co roku wywołuje sporo zamieszania. Część osób, również tych z show-biznesu, twierdzi jednak, że takie "zabawy" nie przystojną w katolickim kraju. Na ten temat wypowiadali się m.in. Edyta Górniak, Piotr Mróz czy Anna Popek.

Wydaje się jednak, że są w mniejszości. Polskie gwiazdy coraz chętniej wykorzystują Halloween jako okazję do zabawy. Prawdziwą królową Halloween jest Julia Kuczyńska, która w tym roku przebrała się za Joannę Senyszyn.

Małgorzata Rozenek-Majdan zamieniła swoją willę w dom strachów

Na oryginalną stylizację pokusiła się również Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka w tym roku przebrała się za głowę rodu Kardashianów, czyli Kris Janner. Zażartowała nawet, że obie sporo się ostatnio zmieniły. Chodzi oczywiście o zmiany, które zaszły na ich twarzach. Ukochana Radosława Majdana poszła o krok dalej i przemieniła swoją willę w prawdziwy dom strachów!

Halloweenowy klimat w pełni. Uwielbiam ten moment - napisała w instagramowej relacji.

Wrzuciła kilka filmików, na których można zobaczyć, jak wygląda obecnie jej rezydencja. Niemal cały dom przyozdobiony jest dyniami, wronami, nietoperzami czy kościotrupami. Kilka szkieletów zwisa z gałęzi kołysząc się na wietrze. W naszej galerii zobaczycie, jak wygląda halloweenowy dom Rozenek-Majdan!

