Nie żyje Elżbieta Penderecka. Miała 78 lat

W piątek, 31 października w wieku 78 lat zmarła niespodziewanie Elżbieta Penderecka. Była nie tylko żoną legendarnego Krzysztofa Pendereckiego, ale również ważną osobowością w świecie kultury. Była prezeską Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. Organizacja co roku organizuje Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie.

Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Beethovena w oświadczeniu przesłanym PAP przekazał przykrą wiadomość o śmierci Pendereckiej. W komunikacie podkreślił zasługi zmarłej na rzecz kultury oraz wielkie zaangażowanie w muzyczną działalność męża, Krzysztofa Pendereckiego. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci.

W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą, czego dowodem są liczne przyznane jej odznaczenia.

Przez ponad 50 lat stała u boku Krzysztofa Pendereckiego, zapewniając kompozytorowi ognisko domowe i warunki do pracy twórczej oraz towarzysząc mu w licznych podróżach, podczas których zawsze angażowała się w rozpowszechnianie kultury polskiej - napisał Andrzej Giza.

Elżbieta Penderecka urodziła się i wychowała w Krakowie. W stolicy Małopolski studiowała fizykę. W 1965 roku poślubiła Krzysztofa Pendereckiego. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci: syna Krzysztofa (ur. 1966 r.) oraz córki Dominiki (1971 r.). Po ślubie aktywnie wspierała artystyczną działalność męża. Prowadziła również jego sekretariat swojego męża.