Nie żyje Elżbieta Penderecka. Żona słynnego kompozytora miała 78 lat

Aleksandra Kalita
2025-10-31 20:14

Nie żyje Elżbieta Penderecka, wdowa po legendarnym kompozytorze Krzysztofie Pendereckim. Sama również zasłużyła się dla polskiej kultury. Działała na rzecz sztuki, była inicjatorką festiwali muzycznych oraz członkinią wielu fundacji. Przykrą informację o jej śmierci przekazała Polska Agencja Prasowa.

Nie żyje Elżbieta Penderecka. Miała 78 lat

W piątek, 31 października w wieku 78 lat zmarła niespodziewanie Elżbieta Penderecka. Była nie tylko żoną legendarnego Krzysztofa Pendereckiego, ale również ważną osobowością w świecie kultury. Była prezeską Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. Organizacja co roku organizuje Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie. 

Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Beethovena w oświadczeniu przesłanym PAP przekazał przykrą wiadomość o śmierci Pendereckiej. W komunikacie podkreślił zasługi zmarłej na rzecz kultury oraz wielkie zaangażowanie w muzyczną działalność męża, Krzysztofa Pendereckiego. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci.

W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą, czego dowodem są liczne przyznane jej odznaczenia.
Przez ponad 50 lat stała u boku Krzysztofa Pendereckiego, zapewniając kompozytorowi ognisko domowe i warunki do pracy twórczej oraz towarzysząc mu w licznych podróżach, podczas których zawsze angażowała się w rozpowszechnianie kultury polskiej - napisał Andrzej Giza.

Elżbieta Penderecka urodziła się i wychowała w Krakowie. W stolicy Małopolski studiowała fizykę. W 1965 roku poślubiła Krzysztofa Pendereckiego. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci: syna Krzysztofa (ur. 1966 r.) oraz córki Dominiki (1971 r.). Po ślubie aktywnie wspierała artystyczną działalność męża. Prowadziła również jego sekretariat swojego męża. 

