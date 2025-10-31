Edyta Herbuś pokazała grób babci. Wcześniej wzruszająco ją pożegnała

W poruszającym wpisie opublikowanym na Instagramie Edyta Herbuś pożegnała babcię słowami, które chwytają za serce:

Toleńko moja najdroższa… przez całe życie uczyłaś mnie, jak pięknie jest kochać całym sercem. Proszę, naucz mnie teraz, jak mam to zrobić z pękniętym sercem. Nasza najukochańsza Tola zasnęła… Odeszła otulona najczulszą miłością rodziny.

Tancerka, znana z seriali "Klan" i "Przyjaciółki", nigdy nie ukrywała, że babcia była dla niej ogromnym wsparciem i życiową inspiracją. To właśnie z nią Edyta dzieliła się codziennością i radościami, co mogliśmy oglądać w jej relacjach.

Fani wspierają Edytę w żałobie

Pod emocjonalnym wpisem pojawiły się tysiące komentarzy pełnych wsparcia i współczucia. Internauci pisali, że babcia Tola "promieniała dobrocią", a ich duet "był symbolem rodzinnego ciepła i prawdziwej miłości".

Babcia Tola dobro miała wypisane na twarzy 🤍🤍 Przytulam

Kochana ta bliskość którą miałyście TU, jest na zawsze i zawsze będzie w Twoim sercu. Otulam mocno!!!!

Edyta Herbuś nie pozostała obojętna na ten ogromny odzew:

Dziękuję Wam wszystkim za ocean miłości, który płynie do nas od wczoraj…

– napisała, publikując krótkie nagranie z miejsca pochówku ukochanej babci.

Grób utonął w kwiatach. Piękne ostatnie pożegnanie

Na udostępnionym wideo widać mogiłę pani Toli – tonącą w czerwonych kwiatach. W centralnej części ustawiono fotografię seniorki z uśmiechem na twarzy, który internauci doskonale pamiętają z relacji Edyty.

To właśnie ten obraz – spokojnej, uśmiechniętej kobiety – ma pozostać w pamięci bliskich i fanów artystki.

Wcześniej Herbuś podzieliła się prywatnym nagraniem, na którym śpiewa razem z babcią. W opisie zamieściła wzruszające słowa:

Nasza miłość jest na zawsze. A teraz zatańcz, kochana Toleńko, z aniołkami.

Edyta Herbuś wielokrotnie podkreślała, że to właśnie babcia nauczyła ją wrażliwości, wdzięczności i pokory wobec życia. To dzięki niej zrozumiała, że nawet w trudnych momentach warto pielęgnować dobro i ciepło wobec innych ludzi. Dziś, kiedy musi zmierzyć się z bólem straty, tancerka nie jest sama - otacza ją wsparcie fanów, przyjaciół i całej rodziny.