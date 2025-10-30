Edyta Herbuś pożegnała ukochaną babcię. Prosi o modlitwę

Nie żyje ukochana babcia Edyty Herbuś. Przykrą wiadomością celebrytka podzieliła się na swoim Instagramie. Pani Tola często pojawiała się w mediach społecznościowych wnuczki. Jej śmierć zasmuciła nie tylko jej bliskich, ale również fanów Hebruś.

Toleńko moja najdroższa… przez całe życie uczyłaś mnie jak pięknie jest kochać całym sercem. Proszę naucz mnie teraz, jak mam to zrobić z pękniętym. Nasza najukochańsza Tola zasnęła… Odeszła otulona najczulszą miłością rodziny - napisała tancerka.

W dalszej części wpisu Edyta Herbuś poprosiła swoich obserwujących o modlitwę za zmarłą. Zdradziła również, że pogrzeb pani Toli odbędzie się dziś o godzinie 14:00.

Wiem, że też ją kochaliście… Możemy połączyć się dziś razem w modlitwie. O godz: 14:00 odbędzie się pogrzeb. Wyślijmy jej razem światełko. Niech nasz potężny ANiOŁ pofrunie już sobie do gwiazd. Choć olbrzymia tęsknota nadal rozrywa nam serce… - dodała.

Edytę Herbuś i jej babcię łączyła niezwykła relacja

Edytę Herbuś i jej babcię łączyła niezwykła więź. Od zawsze były ze sobą bardzo blisko. Pani Tola często pojawiała się na Instagramie wnuczki i cieszyła się ogromna sympatią jej fanów. Gwiazda programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nigdy nie ukrywała, jak ważna jest dla niej rodzina. Najczęściej wspominała właśnie o swojej ukochanej babci.

Kilka miesięcy temu aktorka gościła w "Halo, tu Polsat", gdzie opowiadała o swoim udziale w show Polsatu. W pewnej chwili w studiu niespodziewanie pojawiła się pani Tola. Edyta Herbuś nie mogła ukryć wzruszenia! Jej reakcja podbiła serca internautów, którzy zachwycali się relacją gwiazdy z seniorką.

