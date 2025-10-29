Dorota Wellman opowiedziała o śmierci i chorobie matki. "Chciałam, żeby umarła"

Dorota Wellman (64 l.) dziś jest jedną z największych gwiazd TVN-u. Razem z Marcinem Prokopem tworzy kultowy duet. Dziennikarka tak bardzo zżyła się ze stacją, że trudno wyobrazić sobie ją w programach konkurencji. W świecie mediów ceniona jest szczególnie za profesjonalizm oraz autentyczność. Jej inteligencja i bezpośredniość sprawiają, że od lat cieszy się ogromną sympatią widzów.

Gwiazda TVN rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Niewiele opowiada o swoim mężu czy jedynym synu. W najnowszym wywiadzie zrobiła wyjątek od tej zasady. Dorota Wellman w rozmowie z Januszem Schwertnerem opowiedziała o traumatycznym przeżyciu. 16 lat temu odeszła ukochana mama dziennikarki. Kobieta przed śmiercią zmagała się z nowotworem, a w ostatnich tygodniach życia bardzo cierpiała. Wellman towarzyszyła mamie na każdym etapie choroby i była z nią do samego końca. Nie ukrywa, że było to dla niej bardzo ciężkie przeżycie.

To jest najbardziej traumatyczne doświadczenie w moim życiu, bo chciałam, żeby umarła. [...] Karałam się za tę myśl, byłam na siebie wściekła. Nie dopuszczałam, aby ta myśl wracała natrętnie. Kochałam mamę ponad wszystko i uważałam, że była najważniejszym człowiekiem w moim życiu, poza synem i mężem. Swoim życiem reprezentowała wszystko, czego pragnę - wyznała Dorota Wellman.

Dorota Wellman zmaga się z nieuleczalną chorobą

Dziennikarka była na siebie wściekła za te myśli. Doskonale wiedziała jednak, jak bardzo jej matka cierpi.

Byłam wściekła, że mi to przyszło do głowy, a jednocześnie czułam, że ona też by tego chciała. Moim zdaniem ona bardzo świadomie umarła. Zrobiła wszystko, by już umrzeć. Nie odebrała sobie życia […] Przyszły takie etapy, które były wyraźną rezygnacją z życia. Nikomu nie życzę, żeby to przeżywał - dodała.

Sama zmaga się z nieuleczalną chorobą. Pierwszy raz opowiedziała o tym ponad dwa lata temu. Dziennikarka cierpi na wyjątkowo silną odmianę migreny. Wiele osób bagatelizuje doświadczenia chorych, utożsamiając chorobę ze zwykłym bólem głowy. Podczas ataków migreny Wellman nie potrafi funkcjonować, ponieważ ataki choroby przynoszą ze sobą: problemy ze wzrokiem, drętwienie oraz światłowstręt. Zdarzyło się nawet, że zemdlała w trakcie prowadzenia "Dzień dobry TVN"! Konieczna była interwencja medyczna.

