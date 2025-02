Dorota Wellman (63 l.) dziś jest jedną z największych gwiazd TVN-u. Razem z Marcinem Prokopem tworzy kultowy duet. Dziennikarka tak bardzo zżyła się ze stacją, że trudno wyobrazić sobie ją w programach konkurencji. W świecie mediów ceniona jest szczególnie za profesjonalizm oraz autentyczność. Jej inteligencja, bezpośredniość i brak kompleksów sprawiają, że od lat cieszy się ogromną sympatią widzów.

Wellman rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Niewiele opowiada o swoim mężu czy jedynym synu. Coraz chętniej otwiera się za to na temat problemów ze zdrowiem. Dwa lata temu w rozmowie z portalem WP.pl wyznała, że zmaga się z przewlekłą i w jej przypadku nieuleczalną chorobą. Dziennikarka cierpi na wyjątkowo silną odmianę migreny. Wiele osób bagatelizuje doświadczenia chorych na utożsamiając chorobę ze zwykłym bólem głowy.

Dorota Wellman chce walczyć z takim podejściem i uświadamia, z czym tak naprawdę zmagają się chorzy. Dziennikarka podczas ataków migreny nie potrafi funkcjonować, ponieważ ataki choroby przynoszą ze sobą: problemy ze wzrokiem, drętwienie oraz światłowstręt. Zdarzyło się nawet, że zemdlała w trakcie prowadzenia "Dzień dobry TVN"! Konieczna była interwencja karetki pogotowia.

Zobacz również: Dorota Wellman już jest przygotowana na najgorsze. Syn ma instrukcje na temat pogrzebu

W programie "Mówię Wam" Mateusza Hładki powiedziała o własnych doświadczeniach.

Ponad 3 mln Polaków choruje na migreny. Więc jak ktoś mówi komuś, że go boli główka, to proszę uważać z tymi żartami, bo to może być migrena. To jest bardzo ciężka choroba. Rozwala głowę, traci się wzrok tak jak ja, traci się możliwość mówienia, traci się koordynację. (...) nie możesz pracować, jechać samochodem, żyć normalnie - mówiła dziennikarka.