Mateusz Hładki żegna się z "Dzień dobry TVN". Zastąpi go... Jacek Cygan

Poranne pasma telewizyjne walczą o widownię. Na rynku pojawił się nowy gracz. "Halo, tu Polsat" to propozycja śniadaniowa Edwarda Miszczaka, która ruszyła we wrześniu i rozpycha się na rynku. W TVP przez jakiś czas zmiana goniła zmianę. Również TVN zareagował na sytuację.

Tu nie skończyło się na zmianach personalnych, wymyślono także nową, nieco odmienna formule porannego show, w którym do gospodarzy rotacyjnie dołączają znane osoby na co dzień niezwiązane z zawodem prezentera. Przez tydzień współgospodarzami "Dzień dobry TVN" byli Piotr, Adamczyk, Adam Małysz czy Anita Włodarczyk. W międzyczasie z anteny zniknęła Anna Senkara, a jej miejsce zajął Maciej Dowbor.

Mateusz Hładki znika z "Dzień dobry TVN"?

Właśnie okazało się, że Mateusz Hładki żegna się ze śniadaniówką. To polski dziennikarz i prezenter telewizyjny, związany z TVN, gdzie prowadzi programy o tematyce kulturalno-rozrywkowej. Najbardziej znany z pracy w "Dzień Dobry TVN", gdzie dotychczas zajmował się wywiadami z gwiazdami oraz reportażami ze świata show-biznesu. Teraz postanowił skupić się na własnym formacie - "Mówię Wam", który można oglądać w TVN7. W śniadaniówce ma się pojawiać jedynie w roli reportera. A kto zastąpi w roli specjalisty od show-biznesu?

Jacek Cygan dołącza do ekipy śniadaniówki TVN. Zbieżność nazwisk przypadkowa

Wiadomości kulturalne będzie podawał widzom od teraz... Jacek Cygan. Nie mamy jednak tu na myśli znanego tekściarza, a zyskującego coraz większa popularność twórcy o tym samym imieniu i nazwisku. Tiktoker znany jako Jack Cygan lub TVtok, to influencer, który zdobył popularność dzięki swoim treściom związanym z filmami, serialami i popkulturą. Na TikToku prowadzi konto, na którym publikuje recenzje, rekomendacje oraz ciekawostki ze świata kina, zdobywając przy tym ponad 90 tysięcy obserwujących. Jego pasja do kinematografii i lekki, przystępny styl komunikacji przyciągnęły uwagę mediów, co doprowadziło go do współpracy z programem "Dzień dobry TVN" jako specjalista od popkultury.

