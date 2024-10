Popularny aktor ma bardzo skromny grób na cmentarzu we Włocławku. Wcześniej pochowano go gdzie indziej!

Od końca września tego roku trwa kolejna edycja wielkiego show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". W składzie jurorskim ponownie zobaczyliśmy Iwonę Pavlović, Ewę Kasprzyk, Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę. To właśnie oni oceniają taneczne umiejętności gwiazd.

W pierwszym odcinku show nie odpadł nikt. W drugim odcinku odpadła Olga Bończyk, w następnym Michał Meyer, a w kolejnym odeszły aż dwie pary - Piotr Świerczewski i Izabela Skierska oraz Natalia Nykiel i Jacek Jeshke.

Kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Bukmacherzy nie mają wątpliwości

Jak się okazuje, bukmacherzy już wiedzą, kto ma największe szanse na zwycięstwo w 15. edycji "Tańca z gwiazdami"? Trzecie miejsce ex aequo jeszcze chwilę temu zajmował Filip Lato i Vanessa Alexander z kursem 6.0. Na drugiej pozycji uplasowała się Anna-Maria Sieklucka z kursem 4.5. Jednak to Julia Żugaj ma wygrać "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Kurs na influencerkę jeszcze jakiś czas temu wynosił 2.5.

Kim jest Julia Żugaj? Oto faworytka "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"

Julia Żugaj ma 24 lata i spełnia się jako youtuberka, influencerka oraz tiktokerka. Dziewczyna zajmuje się tworzeniem treści w mediach społecznościowych. Jako mała dziewczynka dołączyła do zespołu "Wesołe nutki".

Aktywność w social mediach rozpoczęła w 2018 roku, publikując filmiki na popularnej wówczas platformie Musical.ly, która później zmieniła nazwę na TikTok. Wraz z siostrą Sonią tworzyła przede wszystkim treści oparte na tańcu. W trzy miesiące zebrała ponad 100 tysięcy obserwujących, a w 2023 roku było ich już ponad 3 miliony na TikToku. Na Instagramie z kolei zgromadziła ponad milion wiernych obserwatorów. Jeszcze w 2018 roku nawiązała współpracę ze Spotlight Agency zajmującą się influencer marketingiem.

Julia Żugaj największą popularność zyskała, gdy dołączyła do internetowego projektu Team X. Z kolei w październiku 2022 roku wydała minialbum pt. Miłostki, w ramach współpracy z Unity Records.

Żugaj przez parę lat była w związku z youtuberem Maciejem Ejsmontem. Para była zaręczona. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu i ostatecznie się rozstała. Z najnowszych informacji wynika, że aktualnie Julia Żugaj jest singielką.

