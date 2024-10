Iwona Pavlović to jedna z najbardziej znanych jurorek w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Od lat jest również jedną z najsurowszych kobiet zasiadających za stołem jurorskim. Jakiś czas temu do jej ekipy dołączyła Ewa Kasprzyk, z którą Iwonie nie jest po drodze. Panie nie raz ścierały się w trakcie show.

Zobacz też: Swoim tangiem rozbili bank... dziesiątek. Owacje na stojąco od publiczności i jurorów. Nawet od Iwony Pavlović

Iwona Pavlović szczerze o relacji z Ewą Kasprzyk

Iwona Pavlović w wywiadzie dla "Świata Gwiazd" wyjawiła, że ona i Ewa Kasprzyk są bardzo charakternymi kobietami. Dodała, iż nie pamięta już, o co się pokłóciły.

Ja jestem charakterna i Ewa jest charakterna. Nie pamiętam już, jakieś tam głupotki były. Chciałam zaznaczyć teren. Kto jest przewodniczącą tej imprezy chyba, co nie? - powiedziała Iwona.

Po kilku chwilach dodała jednak, że bardzo lubi Kasprzyk. Przyznała jednak, że cały czas ma na nią oko.

Ja żartuję sobie. Bardzo lubię Ewę. Lubię to, że jesteśmy takie charakterne. Nie takie potulne dwa baranki. Lubimy się, ale tam jedna, drugą obserwuje - powiedziała Pavlović.

Panie doskonale wiedzą, jak wygląda ich praca i że są nastawione na krytykę ze strony fanów show.

Zależy nam wszystkim, żeby ta czwórka jurorów i dobrze wyglądała i dobrze mówiła - przyznała na koniec rozmowy Iwona.

Ewa Kasprzyk i Iwona Pavlović - oto jakie mają relacje

Ewa Kasprzyk i Iwona Pavlović to dwie mocne osobowości. Między nimi dość często dochodzi do poważnych zgrzytów. Na szczęście nigdy między nimi nie bardzo poważnych kryzysów. Jakiś czas temu "Czarna Mamba" przy okazji rozmowy o nowych jurorach programu "Taniec z gwiazdami" wyjawiła, jakie ma relacje z Ewą Kasprzyk.

To jest super, ponieważ są cztery takie indywidualności, które są, istnieją, chcą coś zrobić. Mało tego, my prywatnie z Ewunią też tak sobie rozmawiamy troszkę. Coś tam sobie wymyślamy czasami - mówiła Iwona w rozmowie z portalem plejada.pl.

Zobacz też: Szok w "Tańcu z gwiazdami"! Ewa Kasprzyk wyręcza Iwonę Pavlović. Tego jeszcze nie było

Zobacz naszą galerię: Kasprzyk kontra Pavlović. Najlepsze stylizacje jurorek 14. edycji "Tańca z gwiazdami"

Sonda Kto Twoim zdaniem wygra 15. edycję programu "Taniec z Gwiazdami"? Rafał Zawierucha Anna Maria Sieklucka Julia Żugaj Filip Bobek Natalia Nykiel Piotr Świerczewski Michał Meyer Olga Bończyk Filip Lato Vanessa Aleksander Majka Jeżowska Maciej Zakościelny