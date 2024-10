Taniec nowoczesny w wykonaniu Amy Siekluckiej i Michała Kassina przyniósł kolejną niespodziankę. Niesamowita choreografia partnera Michała - Jakuba Pursy do przepięknej piosenki Billie Eilish "What was i made for" zaczarowała publiczność i jury. Poleciały kolejne dziesiątki.

Punktacja:

Maserak - 10 punktów

Ewa Kasprzyk - 10 punktów

Tomasz Wygoda - 9 punktów

Iwona Pavlović - 9 punktów