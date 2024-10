Jest decyzja w sprawie dalszego udziału Majki Jeżowskiej w TZG. "Ból wykluczał treningi"

Majka Jeżowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej, której piosenki, zwłaszcza dla dzieci, stały się kultowe. Choć wielu kojarzy ją głównie z utworami takimi jak „A ja wolę moją mamę” czy „Wszystkie dzieci nasze są”, jej kariera wykracza daleko poza ten repertuar. Chociaż na przestrzeni lat jej twórczość skupiła się głównie na muzyce dziecięcej, Majka ma również na koncie dorosłe projekty muzyczne i liczne sukcesy w tej sferze. Wyróżnia ją wyjątkowa pozytywność i energia, które przenosi na swoich słuchaczy.

Zobacz: Taniec z gwiazdami. Wieczorem Polsat wysłał pilny komunikat. Nie ma odwrotu!

Majka Jeżowska w TzG przełamuje stereotypy dotyczące kobiet 50+

Majka jest chyba najbarwniejszą uczestniczką 15. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Gwiazda zaskoczyła zarówno jurorów, jak i publiczność swoją energią oraz odwagą. Mimo 64 lat, Jeżowska nie boi się wyzwań i postrzega swój udział w programie jako okazję do pokazania, że dojrzałe kobiety również mogą spełniać swoje marzenia i przeżywać niesamowite przygody. Jak sama podkreśla, chciała zainspirować inne kobiety do wyjścia poza utarte schematy i udowodnić, że „wiek to tylko liczba”.

Niestety, artystka zmaga się z poważną kontuzją. Podczas jednego z treningów doznała bolesnego urazu nogi, co doprowadziło do zakażenia. Majka stara się jednak dzielnie walczyć z przeciwnościami, choć jej dalszy udział w show stanął pod znakiem zapytania. Sama przyznała, że sytuacja jest poważna, ale nie traci nadziei na powrót do pełnej formy​.

Zobacz też: Majka Jeżowska pokazała zmasakrowaną stopę. "Polała się krew"

Co z udziałem Majki Jeżowskiej w kolejnych odcinkach show Polsatu?

W opublikowanym dziś poście poinformowała o swojej decyzji co do dalszego udziału w show:

W poniedziałek okazało się, że do mojej rany na nodze (złączenie stopy z nogą) wdało się zakażenie, pulsujący, piekący ból, który wykluczał moje treningi do 4 ego odcinka.(...) Nie spodziewałam się takiej życzliwości i „fali miłości” w moją stronę. Jestem przepełniona wdzięcznością, że mogłam to poczuć od Was i uwierzyć ponownie w siebie, w parę nr. 11. Zatańczymy z @michael_danilczuk naszego wzruszającego walca wiedeńskiego z dedykacją dla Was, dla wszystkich, którzy przez cały tydzień wspierali mnie tak pięknie.

Fani nie ukrywają radości z takiego obrotu sprawy, w komentarzach artystka dostała solidną porcję wsparcia.

To jest dopiero torpeda - kontuzjowana, ranna, ale idzie i tańczy, i to jak tańczy!!! No kocham. Dużo zdrówka, siły i jeszcze więcej tej cudownej energii. A w niedzielę będzie pięknie, nie mam wątpliwości.

- czytamy w jednym z niech. My już nie możemy się doczekać kolejnego odcinka, widzimy się już jutro o 20.00 w relacji na żywo z "Tańca z gwiadami".

Nie przegap: Majka Jeżowska w objęciach tancerza po godzinach! Przyłapani na wieczornym spotkaniu

Galeria: Majka Jeżowska daje z siebie wszystko w "Tańcu z gwiazdami", teraz ma problem ze stopą

Sonda Kto Twoim zdaniem wygra 15. edycję programu "Taniec z Gwiazdami"? Rafał Zawierucha Anna Maria Sieklucka Julia Żugaj Filip Bobek Natalia Nykiel Piotr Świerczewski Michał Meyer Olga Bończyk Filip Lato Vanessa Aleksander Majka Jeżowska Maciej Zakościelny