Majka Jeżowska to najstarsza uczestniczka show "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Gwiazda mimo dojrzałego wieku wywija tak, że ruchów i poczucia rytmu mogłaby pozazdrościć jej niejedna nastolatka. Gwiazda otwarcie mówi, że jest "sexi babcią" oraz, że świetnie czuje się na parkiecie programu Polsatu. Niedawno ona oraz jej taneczny partner Michael Danilczuk zostali przyłapani przez fotoreporterów w trakcie kolacji. Aż trudno uwierzyć w to, co działo się potem.

Majka Jeżowska i Michael Danilczuk tańczą gdzie się da

Majka Jeżowska jest świetnym przykładem na to, że mimo dojrzałego wieku cały czas można czerpać radość z życia i konkurować ze znacznie młodszymi gwiazdami. W show Polsatu "utarła nosa" niejednej osobie, która nie dawała jej żadnych szans. Wokalistka oraz tancerz w swoim wykonaniu zaprezentowali już cha-chę, oraz tango. Okazuje się, że oboje do treningów podchodzą na poważnie - trenują gdzie tylko się da.

Niedawno zostali przyłapani przez fotoreporterów w jednej z warszawskich modnych knajp, gdzie jedli posiłek i raczyli się kolorowymi napojami. Po zakończeniu biesiadowania jak gdyby nigdy nic wstali i ruszyli w tany. Tancerz i artystka wywijali tak kilkanaście minut. Po czym zapłacili rachunek i udali się na parking. Przy samochodach pożegnali się buziakami w policzek i rozeszli do swoich aut.

Majka Jeżowska przekracza własne granice

Jakiś czas temu artystka w rozmowie z nami wyjawiła, że miała kilka próśb do Danilczuka, zanim zaczęli treningi do "Tańca z Gwiazdami". Wokalistka nie chciała robić żadnych szpagatów oraz podnoszeń. Wszystko dlatego, że według niej samej jest za ciężka. Jak się okazuje to nieprawda. W najnowszych odcinkach zaprezentowała swoją gibkość oraz lekkość.

- Na samym początku powiedziałam mojemu partnerowi: "Michał ustalmy jedno, nie robię szpagatów i jestem dosyć ciężka" - wyjawiła "Super Expressowi" Jeżowska.

