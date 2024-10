Majka Jeżowska pokazała zmasakrowaną stopę. "Polała się krew". Rozważa porzucenie "Tańca z gwiazdami"!

Na instagramowym profilu Majki Jeżowskiej pojawiło się niepokojące zdjęcie. Gwiazda pokazała, jak po ciężkich treningach tanecznych wygląda jej stopa. Nie jest wesoło, bo wdało się zakażenie. Jeżowska, mimo bólu, jeszcze nie zrezygnowała z rywalizacji w "Tańcu z gwiazdami", ale to rozważa. Nie wie, co ma robić! "To nie są żarty" - pisze.