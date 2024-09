Majka Jeżowska w najnowszym odcinku "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" wraz z Michaelem Danilczukiem zaprezentowała na parkiecie żywiołowy taniec. Wokalistka i tancerz wybrali się w podróż do USA. Country do piosenki Beyonce "Texas Hold 'Em" zadedykowali wszystkim dzieciom w Polsce. Ostatecznie jury przyznało im 20 punktów. Zobaczymy ich w czwartym odcinku!

Zobacz też: Majka Jeżowska już tak nie wygląda. Zmieniła się nie do poznania na "Taniec z Gwiazdami"

Majka Jeżowska komentuje ostatni koncert Beaty Kozidrak

Po 3. odcinku "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" udało nam się porozmawiać z Majką Jeżowską. Gwiazdę poprosiliśmy o komentarz do viralowego nagrania, którego główną bohaterką jest inna wokalistka - Beata Kozidrak. Jeżowska przyznała, że na koncercie nie było i trudno było ocenić jej umiejętności koleżanki po fachu.

Przed chwilą mówiłam, że nie będę mówić o czymś... Po pierwsze, nie byłam na tym koncercie, widziałam filmik i wiem, że Beata ma taki styl poruszania się na scenie podczas swoich koncertów no i tyle. Nie będę jej oceniać, nie będę krytykować, nie będę mówić źle o mojej koleżance po fachu - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Majka Jeżowska.

Zobacz też: Jest komentarz! Beata Kozidrak wystylizowana na Barbie wreszcie zabrała głos po aferze z dziwacznym tańcem

Z kolei Danilczuka zapytaliśmy, czy przyjąłby Kozidrak do "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", tancerz odpowiedział, że on nie decyduje o tym, kto pojawi się w show. Odpowiedział jednak, że jeśli zostałby sparowany z Beatą Kozidrak, oczywiście zostałby jej trenerem tanecznym.

Ja nie przyjmuję gwiazd do "Tańca z Gwiazdami". Jeżeli produkcja sparowałaby mnie z tą panią, to pewnie wykonałbym swoją pracę - wyznał nam Michael Danilczuk w trakcie wywiadu.

Zobacz też: Siostra na medal? Tak podsumowała aferę z Beatą Kozidrak. "Niespełnione życiowo kobieciny"

Zobacz naszą galerię: "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" - obejrzyjcie kadry z 3. odcinka. Rywalizacja była zacięta!

Sonda Czy Majka Jeżowska może wygrać "Taniec z gwiazdami"? Tak, wygra! Nie ma szans Nie wiem, nie oglądam