No i stało się! Tak ocenili Dowbora z nową partnerką. Co na to Koroniewska?

Tak oceniają Dowbora z nową partnerką

Maciej Dowbor po 20 latach opuścił Polsat i po kilku miesiącach zaskoczył wszystkich nową fuchą w "Dzień dobry TVN". Dziennikarz ogłosił to "wszem i wobec" na festiwalu w Sopocie, po czym pojawił się już w pierwszym odcinku nowej odsłony śniadaniówki TVN.

Jak Dowbor wypadł z nową partnerką?

Partnerką Macieja Dowbora w "Dzień dobry TVN" jest Sandra Hajduk-Popińska "osierocona" przez Annę Senkarę, poprzednią jej współprowadzącą. Uwadze widzów śniadaniówki nie umknęła energia, jaka wytworzyła się w nowej parze. I choć na początku padały głosy, że najlepiej Maciej wypadłby w duecie z żoną, Joanną Koroniewską, już teraz jest cisza na ten temat.

Widzom TVN Maciej Dowbor w roli prowadzącego śniadaniówki bardzo się podoba. Prezenter chętnie pokazuje na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z Sandrą Hajduk-Popińską i zachęca fanów do oceniania ich wspólnych występów.

"Będzie chleb z tej mąki?!"

My wciąż na antenie Dzień Dobry TVN z @sanhajduk !!😂✌️🔥 Może być?! Będzie chleb z tej mąki?! 😉😬😂 - zapytał widzów Maciej Dowbor.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W licznych wypowiedziach są same zachwyty na temat nowej partnerki Dowbora. Zdaniem fanów ta para została dobrana idealnie.

"Naprawdę dobrze Was dobrali"

Może ?!! 😮😮 Jest świetnie ! 👏👏👏❤️🔥😍 - czytamy w komentarzach. Dowborito, to jest hit 😂 na prawdę dobrze Was dobrali, do następnego! - czytamy na profilu Hajduk-Popińskiej. Było extra , super się Was oglądało 🔥👏 Fajni jesteście! ❤️ Oby tak dalej! Idealne uzupełnienie zespołu prowadzących. ❤️🤩🔥 Jest charyzma, humor i osobowość, wreszcie!!!

W śniadaniówce TVN scenariusz też zakłada "żywą" interakcję między prowadzącymi. W jednym z odcinków Hajduk-Popińska miała doprowadzić do "aresztowania" Dowbora, a on skuty kajdankami błagał o "taniego prawnika". Jego partnerka na wizji okrutnie "zamartwiała się", że to wszystko przez nią i "co ona teraz zrobi bez partnera". Na szczęście wszystko zakończyło się jak w amerykańskim filmie, czyli happy endem i Dowbor z Hajduk szaleją razem na ekranie przez kolejne ranki.

U Dowborów dziwna atmosfera

Jak Joanna Koroniewska reaguje na nową pracę męża? Na profilach Dowborów na Instagramie na razie nie ma żadnych komentarzy z jej strony na ten temat. W rodzinie Dowborów aktualnie bardziej jest żywy temat konkurencji, jaką stanowią dla siebie syn i mama, Katarzyna. I póki co fajnie sobie z tego żartują - zobacz w naszej galerii zdjęć.

