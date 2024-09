To dlatego Antek Królikowski nie pojawił się w sądzie! Opozda była wściekła

Weszli do domu mamy Zenka Martyniuka. Zatrważający widok! Niesamowity kontrast

Dlaczego Antek Królikowski nie przyszedł na rozwód z Opozdą?

Antoni Królikowski nie pojawił się w sądzie na ostatniej rozprawie rozwodowej z Joanną Opozdą. Może to i lepiej, bo atmosfera była tam naprawdę nerwowa. Syna niejako reprezentowała mama, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która była jednym ze świadków i nie była w najlepszym nastroju. Nerwów na wodzy nie utrzymała też Joanna, którą mocno zirytowała obecność dziennikarzy. Ale Antka tam nie było. Dlaczego?

Dlaczego Antek Królikowski nie pojawił się w sądzie?

Ostatecznie ochrona sądu zadbała o to, aby wszyscy świadkowie mogli w spokoju dotrzeć na salę rozpraw - zdjęcia z tych momentów zobaczysz w naszej galerii poniżej. Wszyscy jednak zaczęli się zastanawiać, dlaczego Antek Królikowski nie stawił się tego dnia w sądzie. Inne portale zaczęły nawet pisać, że może bał się Opozdy, ale oczywiście nie ma w tym ani grama prawdy. Gwiazdor miał dwa ważne powody, aby nie przyjść do sądu.

Po pierwsze Antek Królikowski miał tego dnia pracę na planie zdjęciowym serialu "Uroczysko". Zdjęcia kręcone były poza Warszawą, w zupełnie innym mieście. Ale jest jeszcze ważniejsza przyczyna nieobecności Antka Królikowskiego na ostatniej rozprawie rozwodowej, a podał ją sam pracownik sądu.

"Nie byli oni wzywani przez sąd"

Ostatnia rozprawa miała na celu przesłuchanie świadków wskazanych na wokandzie, a obecność Joanny i Antoniego nie była konieczna, gdyż nie byli oni wzywani przez sąd - podał do publicznej wiadomości informator "Pudelka.pl".

Czy istnieje iskierka nadziei na to, że małżonkowie dogadają się dla dobra swoich dzieci poza salą sądową? Antek Królikowski aktualnie jest bardzo szczęśliwy w związku z Izabelą Banaś, która spodziewa się jego dziecka. Aktor wyprowadził się z Warszawy do ukochanego Wrocławia i rzadko zagląda do stolicy. W wywiadzie dla "Super Expressu" gwiazdor wyznawał, jak teraz wygląda jego codzienność.

Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem - wyznał Antek Królikowski "Super Expressowi".

Szczegółów Królikowski nie chciał wówczas zdradzać. Wiadomo jednak, że od kilku miesięcy mieszka z Izą w swoim rodzinnym Wrocławiu, z dala od warszawskich emocji. Niebawem w "Super Expressie" przeczytacie wywiad, w którym Antek wyzna znacznie więcej!

Joanna Opozda ładnie zareagowała na wieść o ciąży ukochanej Antka, Izabeli. Aktorka skupiła się na tym, jak ważne jest, aby ciężarna mama miała teraz spokój. Dlatego nie chciała komentować samego faktu, a skupiła się na samej Izabeli.

Antek Królikowski, zapytany o to, czy chciałby, by jego drugie dziecko miało kontakt z Vincentem, odpowiedział: - Wierzę, że kiedyś wszyscy usiądziemy przy jednym stole, może tak powiem.

Życzymy, aby spokój zapanował w relacjach Antka Królikowskiego, Joanny Opozdy i ich rodzin. Może następna rozprawa w sądzie odbędzie szybko, bez bólu i żadnych awantur?

