Agnieszka Chylińska w młodości wywołała skandal. Dziś jest mężatką i matką trójki dzieci

Agnieszka Chylińska w młodości znana była z rozrywkowego trybu życia i niewyparzonego języka. Do dziś ludzie wspominają skandal, który wywołała podczas gali Fryderyków. Ludzie zamarli z przerażenia, gdy Agnieszka Chylińska rzuciła angielskie przekleństwo w kierunku... nauczycieli. - Wymyśliłam sobie, że powiem coś takiego... Nauczyciele... Muszę powiedzieć o nauczycielach... Więc teraz mam, mam... F*ck off, nienawidzę was! - wydzierała się do mikrofonu 21-letnia wówczas wokalistka grupy O.N.A, którą stworzyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Dziś piosenkarka jest w zupełnie innym miejscu i zawodowo, i prywatnie. Nie ma już O.N.A, a Agnieszka Chylińska odnosi sukcesy w karierze solowej. Do tego jest ustatkowaną mężatką i matką trójki dzieci, z których dwoje - jak sama kiedyś przyznała - jest "dzieciakami szczególnej troski". Artystka rzadko opowiada o swoich pociechach, a chyba jeszcze rzadkiej wspomina o swoim mężu - Marku. Niedawno jednak podczas programu "Mam talent" w TVN wyjawiła, że jej wybranek jest łysy.

Agnieszka Chylińska na scenie wypaliła o swoim mężu! Pan Marek jest niemal jak yeti

Musimy uwierzyć na słowo, bo Agnieszka Chylińska swojego małżonka nie pokazuje. Niektórzy śmieją się, że pan Marek jest jak yeti - każdy o nim słyszał, a nikt nie widział. Oczywiście wiele w tym przesady, ale rzeczywiście niemal nikt nie zna męża wokalistki. Niespodziewanie jednak ta nagle wypaliła o ukochanym podczas koncertu. Słowa Agnieszki Chylińskiej zrelacjonowała dziennikarka portalu Plotek. Wokalistka odniosła się do początku roku szkolnego. - Jakoś tak mi się nie spieszy, wiesz? Uprasowałam bluzki. (...) Ja jestem tu. Rozpoczęcie roku niech przebiegnie beze mnie. Cieszę się, że będę dzwonić później do męża i powiem: Nie rozumiesz, że jeszcze gram bis? - wypaliła tryskająca dobrym humorem Agnieszka Chylińska. Jak widać, gwiazda potrafi znaleźć zdrowy balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Na pewno także dzięki swojemu wspaniałemu i tajemniczemu zarazem mężowi.

