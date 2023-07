Tak szczerze o dzieciach Agnieszka Chylińska jeszcze nie mówiła. "Jestem przerażona", płakać się chce!

Joanna Koroniewska pokazała swój brzuch! To, co stało się potem, jest obrzydliwe

Agnieszka Chylińska ujawniła prawdę o dzieciach. Są "szczególnej troski"

Agnieszka Chylińska jest matką trójki dzieci: Ryszarda (17 l.), Estery (13 l.) i Krystyny (10 l.). Była wokalista grupy O.N.A. raczej nie opowiadała mediom o tym, co dzieje się w domu i z jakimi trudnościami musi się zmagać. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym aborcji jednak nie wytrzymała. - Ja nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci są dzieciakami szczególnej troski - wyznała piosenkarka. - Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo. Dlatego szczególnie mnie jako mamie jest trudno na to wszystko patrzeć i znosić fakt, że nie dba się o dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne w takim wymiarze, w jakim one powinny być zaopiekowane, a wymusza się na kobietach rodzenie kolejnych chorych dzieci - grzmiała Agnieszka Chylińska. - Jestem przerażona tym, co się dzieje. Jestem zbulwersowana jako matka i jako osoba, która od lat boryka się z różnymi trudnościami związanymi z tym, że moje dzieci potrzebują więcej troski - dodała bez ogródek.

Agnieszka Chylińska o utworze "Synu"

Z kolei w rozmowie z Co Za Tydzień była gwiazda O.N.A. opowiedziała o kulisach powstania osobistego utworu "Synu". - Jest to piosenka, na którą byłam gotowa, by ją napisać. Wiele już przepłakałam i poczułam, że po tych kilkunastu latach jestem gotowa, żeby wyjść do ludzi i powiedzieć, że moje macierzyństwo nie jest sztampowe i że ten smak miłości rodził się w jakimś ogromnym trudzie - podkreśliła Agnieszka Chylińska, która poza działalnością muzyczną zajmuje się m.in. pisaniem książek dla dzieci. Użyczyła także głosu Złej Królowej w polskiej wersji językowej filmu animowanego "7 krasnoludków: Las to za mało – historia jeszcze prawdziwsza".

Zobacz w naszej galerii zdjęcia Agnieszki Chylińskiej z dzieckiem