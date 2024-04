Wiemy, jak wygląda mąż Agnieszki Chylińskiej! Piosenkarka nigdy go nie pokazuje

Antoni Pawlicki potwierdził krążące plotki. To prawda, co mówili o drugim dziecku!

Agnieszka Chylińska rozwód, dzieci, mąż

Mało kto wie, że Agnieszka Chylińska ma za sobą nieudane małżeństwo. Piosenkarka i jurorka programu "Mam Talent" przez zaledwie 16 miesięcy była żoną Krisa Krysiaka. Agnieszka Chylińska była w nim bardzo zakochana. - W tamtym czasie miłość wszystko załatwiła, dzięki niej miałam siłę, żeby się podźwignąć, miałam odwagę, żeby zakończyć toksyczny rozdział w moim życiu i zacząć nowy. Skromnie, w wynajmowanym mieszkaniu. Okazało się, że można przeżyć za 20 zł dziennie. Pomyślałam sobie, że jeśli celem jest rodzina, to najważniejsze, żebyśmy żyli spokojnie - wspominała wokalistka w rozmowie z magazynem "Pani". Potem jednak związek się rozpadł, a Agnieszka Chylińska znalazła szczęście u boku tajemniczego Marka, z którym ma trójkę dzieci: syna Ryszarda (18 l.) i córki Esterę (14 l.) i Krystynę (11 l.).

Jak wygląda mąż Agnieszki Chylińskiej? Jest "kompletnie łysy"

O swoim mężu Agnieszka Chylińska właściwie nie mówi wcale. Wiadomo, że ślub z nim wzięła w 2010 roku, ale w poważnym związku para jest znacznie dłużej. Prawie nikt nie wie, jak wygląda ukochany Agnieszki Chylińskiej. Teraz jednak uzyskaliśmy kluczową informację. W końcu piosenkarka niespodziewanie prawdę o swoim mężu wyjawiła w programie "Mam Talent". Na szczerość zdobyła się po występie jednego z uczestników show TVN. - Powiem ci, że ja trochę znam się na tej rzeczy, bo mój mąż jest kompletnie łysy, wiesz? I on po prostu jak goli sobie łeb, to mniej więcej tak samo to wygląda - wypaliła Agnieszka Chylińska. Coś jest w tych łysych, że przyciągają kobiety...

