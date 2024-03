Agnieszka Chylińska wywołała potworny skandal na Fryderykach

Fryderyki 2024 wywołują szczególne emocje. W końcu to jubileuszowa, trzydziesta, gala, na której po raz 30 przyznano te niezwykle prestiżowe statuetki. Generalnie Fryderyki to od zawsze była impreza na poziomie. Niestety, zdarzały się przypadki, że artyści nie dopasowali się do konwencji. Przed laty potworny skandal podczas Fryderyków wywołała Agnieszka Chylińska, która wówczas była gwiazdą grupy O.N.A, zespołu stworzonego przez legendarnych muzyków Kombi - Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. W 1997 roku kapela z Agnieszką Chylińską na wokalu otrzymała dwie statuetki. Nic nie zapowiadało tego, że za chwile stanie się coś, co na zawsze przejdzie do niechlubnej historii Fryderyków. Piosenkarka miała złożyć klasyczne podziękowania. Stało się jednak inaczej.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Agnieszka Chylińska

Ordynarne zachowanie Agnieszki Chylińskiej. Ludzie zamarli

Agnieszka Chylińska nagle przeklęła po angielsku, zwracając się do... nauczycieli. - Wymyśliłam sobie, że powiem coś takiego... Nauczyciele... Muszę powiedzieć o nauczycielach... Więc teraz mam, mam... F*ck off, nienawidzę was! - wrzasnęła ze sceny do mikrofonu. Ludzie zamarli. Rok później O.N.A ze swoją wówczas 22-letnią wokalistką znowu zgarnęło statuetkę. Na szczęście tym razem obyło się bez ordynarnego zachowania artystki. - Szczerze mówiąc, nie przygotowaliśmy się do tego. Żadnych fu*ków nie będzie tym razem - odniosła się do sytuacji z poprzednich Fryderyków. Organizatorzy mogli odetchnąć z ulgą. Dziś Agnieszka Chylińska stroni od tak kontrowersyjnych zachowań. Wokalistka jest szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci.

Nie przegap: Niewyobrażalna afera z toaletą na Fryderykach! Wielka gwiazda upokorzona? Koszmar!

Podczas gali Fryderyki 2024 przyznano statuetkę za największy przebój 30-lecia. W tej kategorii - inaczej niż w pozostałych - o wygranej decydowali widzowie i internauci. Nagrodę zgarnął zespół Myslovitz za niezapomniany utwór "Długość dźwięku samotności".

Sonda Lubisz Agnieszkę Chylińską? Tak Nie Nie mam o niej zdania