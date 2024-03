Niewyobrażalna afera z toaletą na Fryderykach! Wielka gwiazda upokorzona? Koszmar!

Fryderyki 2024. Afera toaletowa. Martyna Jakubowicz upokorzona?!

30. gala Fryderyków za nami. Artystką roku została Hania Rani, a artystą - Lech Janerka. Internauci i słuchacze przyznali także specjalną nagrodę dla zespołu Myslovitz za przebój 30-lecia (utwór "Długość dźwięku samotności"). Złotego Fryderyka otrzymała z kolei Martyna Jakubowicz, znana przede wszystkim z nieśmiertelnego hitu "W domach z betonu". I to właśnie ta artystka opisała, co miało się dziać wokół gali Fryderyki 2024. Z jej słów wynika, że w Gliwicach organizacja była fatalna. Na domiar złego wybuchła niewyobrażalna afera toaletowa. Martyna Jakubowicz mogła poczuć się upokorzona po tym, co miało stać się na Fryderykach, a w zasadzie wokół nich. Artystka nie gryzła się w język (czy jak kto woli w klawiaturę). - A teraz kilka ziarenek goryczy do koszyczka branży. Otóż - albo kolejny koncert gwiazd, albo wręczanie nagród! Szanowna Rado!!! A rozdzielcie wreszcie komercję od prestiżu! Dla mnie był to kolejny transmitowany przez TVN festiwal celebryckich gwiazd. Wręczanie Fryderyków odbyło się częściowo bez kamer. Promocja w tv wykonawców związanych z korporacjami wydawniczymi w wielkiej hali w której nic nie było słychać!!!! Ależ przecież nie chodzi o muzykę tylko o obrazek. No i świetnie! Powrót do jaskini! - tak zaczęła swój mocny wpis na Facebooku Martyna Jakubowicz

Martyna Jakubowicz musiała jechać na 3. piętro do publicznej toalety

Artystka ironicznie zaproponowała, żeby przenieść "wręczanie Oskarów na jakąś wielką halę sportową". - Nawpuszczajmy tłumy, aby kasa się zgodziła, nominowani niech biegają po obiekcie szukając miejsca nadającego się do tego aby choć przykucnąć - bez krzeseł, nie mówiąc już o toaletach - dodała Martyna Jakubowicz. To właśnie toalety miały okazać się największym koszmarem. - Tak właśnie wyglądał mój pobyt w tym przybytku w Gliwicach. Najpierw nie wiedziałam dokąd mam pójść, pani przydzielona do opieki nie odbierała telefonu i zresztą nie objawiła się do końca imprezy. Skierowałam się do wyjścia z zamiarem powrotu do hotelu, a potem do domu. Przy wyjściu spotkałam znajomego, który widząc, że umykam, pobiegł kogoś poszukać. Zjawił się pan i przez trybuny zaprowadził do odpowiednich kazamatów. Nie wiedział jednak gdzie mam dalej pójść. Zaczęły się poszukiwania. A może do produkcji, a może do green roomu, a może...? W końcu ryknęłam: Czy tu nie ma garderoby? Po dłuższej przerwie pojawił się łysy pan i zaproponował przebranie w sali makijażowo-fryzjerskiej, bo tam było coś na kształt parawanu. Postanowiłam nie dostać szału. Dodam, że aby zrobić siusiu musiałam pojechać windą na 3. piętro i tam skorzystać z publicznej toalety. W tejże samej toalecie, jak nas uświadomiła pani z obsługi, przed chwilą przebierał się Mozil, który chyba także odebrał Fryderyka - relacjonowała piosenkarka i zapowiedziała, że "nigdy" już nie przyjmie zaproszenia na tak "fatalną, beznadziejną, źle zorganizowaną i bez sensu imprezę". Cóż, a wydawało się, że skandalu na Fryderykach z Agnieszką Chylińską z lat 90. nic nie przebije...