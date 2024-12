Dorota Wellman już jest przygotowana na najgorsze. Syn ma instrukcje na temat pogrzebu

Dorota Wellman to nie tylko ceniona dziennikarka, ale również postać, która wyróżnia się niezwykłą charyzmą, poczuciem humoru i zdrowym dystansem do siebie i świata. W świecie mediów, gdzie często króluje perfekcjonizm i sztuczność, Wellman jest symbolem autentyczności. Jej inteligencja, bezpośredniość i brak kompleksów sprawiają, że od lat cieszy się ogromną sympatią widzów.

Dorota Wellman nie chce smutnej stypy, pragnie radosnego pożegnania

Znana z ciętego języka Dorota Wellman nigdy nie boi się mówić tego, co myśli. Jej szczerość bywa zaskakująca. Często żartuje ze swoich niedoskonałości, a jednocześnie potrafi podejmować najpoważniejsze tematy z ogromnym wyczuciem. Jakiś czas temu Wellman zdradziła, że już zaplanowała swój własny pogrzeb. Jak sama przyznała, zrobiła to z myślą o rodzinie, aby oszczędzić bliskim trudnych decyzji w przyszłości. Oczywiście, zrobiła to po swojemu – zamiast smutnej ceremonii chce radosnego pożegnania z muzyką soulową i wspomnieniami, które wywołają uśmiech na twarzach uczestników. Żartowała nawet, że na zagraniczne gwiazdy „nie ma pieniędzy”, więc rozważa koncert Krzysztofa Zalewskiego.

Dorota Wellman wszytko zaplanowała. Jest przygotowana na najgorsze

W niedawnej rozmowie ze "Zwierciadłem" dziennikarka potwierdziła te informacje. Wyznała też, że zadbała o wszystkie swoje sprawy na wypadek swojej śmierci:

Mamy też omówioną sytuację, kiedy umrę. Ustalone jest, co się ma wydarzyć potem, jakie są moje decyzje. Podjęłam je świadomie i chciałam, żeby moi bliscy je znali. Mój syn doskonale wie, że życzę sobie, żeby moje organy, te sprawne, zostały przekazane innym ludziom, którzy walczą o życie, żeby nie stosowano wobec mnie uporczywej terapii, jeśli będę w stanie beznadziejnym. Kuba wie, jakie są decyzje dotyczące naszego domu, jak chcę, żeby wyglądał mój pogrzeb. Mamy te wszystkie sprawy omówione i mamy je zamknięte

- zapewniła w rozmowie. To, co wyróżnia Wellman w podejściu do spraw śmierci, to jej niezwykła umiejętność balansowania między lekkością a powagą. Potrafi zdecydowanie zainspirować do refleksji nad ważnymi sprawami, i pokazuje, że do trudnych można się przygotować.

