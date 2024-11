Tak Dorota Wellman wyglądała prawie 30 lat temu! Porównali ją do gwiazdy "M jak miłość"

Dorota Wellman (63 l.) dziś jest jedną z największych gwiazd TVN-u. Razem z Marcinem Prokopem tworzy kultowy duet. Dziennikarka tak bardzo zżyła się ze stacją, że trudno wyobrazić sobie ją w programach konkurencji. Jednak Wellman zaczynała swoją dziennikarską karierę zupełnie gdzieś indziej. Zanim pojawiła się na ekranie występowała w radiu - najpierw w radiu "Solidarność", a później w popularnym do dziś Radiu Eska, gdzie była nie tylko prezenterką, ale też dyrektorką programową.

Pracę w telewizji Dorota Wellman zapoczątkowała programem "Szpila" na Polsacie, później przeszła do TVP. W Telewizji Polskiej prowadziła liczne programy ("Goniec", "Tylko w Jedynce"). To właśnie tam u boku Marcina Prokopa witała widzów o poranku w "Pytaniu na Śniadanie". W 2007 roku przeszła do TVN.

Zobacz również: Przysiadł się do niej sam George Clooney. Dorota Wellman nie chciała wspólnego zdjęcia

W sieci pojawiło się zdjęcie z początków kariery dziennikarki. Instagramowy profil TeleNostalgia opublikował zdjęcie z programu "Goniec". Widać na nim właśnie Dorotę Wellman, która jest prawie nie do poznania. Młodziutka prezenterka według niektórych komentujących przypomina... Annę Muchę. "Myślałam że to Anna mucha" - napisała jedna z internautek.

Dorota Wellman od dawna zmaga się z komentarzami dotyczącymi jej wagi. Sama nie raz komentowała swoją wagę - mówiła o niej zarówno w żartach, jak i na poważnie, tłumacząc, że jej nadwaga wynika z choroby.

Pracując w telewizji codziennie jestem poddawana krytyce. W komentarzach nazywają mnie grubą świnią, baleronem, a nawet starą Żydówką. Krótko mówiąc różne rzeczy się pojawiają, ale ja centralnie mam to w d… Przejmują mnie tylko uwagi dotyczące mojej pracy. To jest istotne. Jeśli komuś kojarzę się ze świnią to trudno. (...) Kiedyś byłam szczupła, ale nie to uznawałam za swój największy atut. To choroba spowodowała, że mam to co mam. I co, mam się powiesić z tego powodu? Żaden sznur mnie nie utrzyma - mówiła.