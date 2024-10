Dekoracje w domu Małgorzaty Sochy wywołały ogromną dyskusję. "Po co kopiować inne kraje"

Wraz z upływem lat obchody Halloween zdają się cieszyć w Polsce coraz większą popularnością. Wiele osób traktuje ten zwyczaj jako okazję do spotkania ze znajomymi, tyle że w niecodziennym anturażu — w innych strojach i w przestrzeni pełnej dekoracji nawiązujących do ustalonego, zwykle "strasznego" tematu. Jak pokazuje historia aktorki Małgorzaty Sochy, wciąż dla niektórych naszych rodaków to anglosaskie święto jest trudne do zrozumienia. Pod postem gwiazdy, na którym pokazała ona dom przystrojony w typowo halloweenowe ozdoby, wybuchła gorąca dyskusja!