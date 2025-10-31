Polskie gwiazdy przebrały się za... Joannę Senyszyn! A Rozenek poczuła jedność z Kris Jenner

Julia Kuczyńska jest królową Halloween

Ostatni dzień października to dla wielu osób okazja do świętowania Halloween. Zwyczaj ma korzenie w starożytnych celtyckich świętach. Dziś najchętniej obchodzone jest w krajach anglosaskich, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Tradycja przebierania się i zbierania cukierków przez dzieci, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością również i w Polsce.

Rownież dorośli wykorzystują ją jako doskonałą okazję do zabawy. Gwiazdy polskiego show-biznesu ma Instagramie chętnie dzielą się zdjęciami swoich kostiumów czy domów przyozdobionych dyniami. Nie inaczej jest w tym roku. Internauci szczególnie wyczekiwali na metamorfozę Julii Kuczyńskiej (38 l.). Maffashion od kilku lat w ostatni dzień października dosłownie staje się inną osobą! Kostiumy Julki są dopracowane w każdym szczególe.

W ostatnich latach przemieniła się m.in. popularnych raperów Quebonafide oraz Matę. Dwa lata temu przebrała się za... Kaczyńskiego! A dokładnie w postać, w którą wcielał się w filmie "O dwóch takich, co ukradli księżyc" na podstawie książki autorstwa Kornela Makuszyńskiego. W sieci sprytnie tłumaczy w mediach społecznościowych, że to właśnie chłopcy z książki stali się inspiracją dla jej halloweenowego kostiumu, a nie bracia Kaczyńscy.

Zobacz również: Halloween 2024: Polskie gwiazdy zaszalały z przebraniami!

Polskie gwiazdy jako Joanna Senyszyn! Widać podobieństwo?

Przed rokiem Julia Kuczyńska kolejny raz udowodniła, że jest prawdziwą królową Halloween. Jedna z najpopularniejszych polskich influencerek przebrała się za Igę Świątek! Podobieństwo było tak uderzające, że trudno odróżnić, która jest która. Nic więc dziwnego, że jej fani wyczekiwali na to, co przygotowała w tym roku. I tym razem nie zawiodła. Julka na kilka godzin stała się... Joanną Senyszyn (76 l.)! Co więcej, pożyczyła ubrania od samej "imperatorki". Jednak nie tylko ona wpadła na ten pomysł. Za polską polityczkę przebrała się również Ada Fiał (49 l.).

Strojem pochwaliła się też Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.). W tym roku celebrytka przebrała się za... Kris Jenner (69 l.). Przy okazji zareklamowała swój najnowszy program, "Bez kompleksów".

To był rok zmian - dla mnie i dla Kris Jenner, dlatego wybór tegorocznego halloweenowego przebrania był prosty. Ale nie tylko my wzięłyśmy życie w swoje ręce… a raczej w ręce (i skalpel) naszych lekarzy. Osiem niezwykłych kobiet też odważyło się na zmianę - prawdziwą, z serca i głębokiego przekonania, że to dopiero początek… I choć Halloween to czas masek, my pokażemy, jak wygląda odwaga bez żadnej z nich. Już jutro o 18:00 premiera nowego programu "Bez kompleksów" na @tvn.7 – kulisy totalnych metamorfoz! - napisała.

Zobacz również: Maciej Zakościelny łysy?! Aktor pokazał się bez włosów. Szokująca metamorfoza

Quiz. Co wiesz o Halloween? Odpowiedz na 11 przerażających pytań Pytanie 1 z 11 Kiedy obchodzi się Halloween? 31 października Przez cały listopad 24 grudnia Następne pytanie