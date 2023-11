Maffashion co roku przy okazji Halloween udowadnia, że kreatywność to jej drugie imię. Zaskakuje ciekawymi pomysłami na stroje, dopracowanymi szczegółami i jeszcze świetnie się przy tym bawi. Tym razem polska blogerka Julia Kaczyńska przeszła jednak samą siebie. Postanowiła przebrać się za... Kaczyńskiego! A właściwie braci Kaczyńskich, wcielających się w role Jacka i Placka w filmie "O dwóch takich, co ukradli księżyc", na podstawie książki autorstwa Kornela Makuszyńskiego. Maffashion sprytnie tłumaczy w mediach społecznościowych, że to właśnie chłopcy z książki stali się inspiracją dla jej halloweenowego kostiumu i nie wspomina nic o Kaczyńskich, ale fani od razu zauważyli uderzające podobieństwo do tego, które zaprezentowano w filmie z udziałem polityków. Jak Maffashion tłumaczy swój wybór i jak wygląda? Szczegóły poniżej.

Maffashion przebrała się na Halloween za... Kaczyńskiego! Prawdziwa groza? Co za pomysł!

Maffashion zaczęła wpis na Instagramie od przedstawienia historii z książki. Wszystko opatrzyła zdjęciami, na których pokazuje swoją stylizację na Halloween. Trzeba przyznać, że wygląda bardzo dobrze.

- We wsi Zapiecek na świat przychodzą bliźniacy – Jacek i Placek. Są niesamowicie żarłoczni, niesforni i leniwi. Wszystko wskazuje na to, że nic z nich nie będzie. Kombinują, unikają obowiązków, nie chcą pracować ani teraz, ani w przyszłości. Chcą szybko i łatwo się wzbogacić. Wiec zamiast pracować postanawiają ukraść księżyc i go sprzedać. Przed wyruszeniem w drogę kradną matce ostatni bochenek chleba, który później zamienia się w kamień. Wkrótce wpadają w ręce złoczyńców. Gdy wyprawiają się do złotego miasta, poznają pozorną wartość wszystkich skarbów. Wracają więc do Zapiecka, odmienieni, przepraszają, od teraz bardziej szanują, doceniają cudzy wysiłek i pragną pomagać rodzicom w pracy - napisała Julia Kuczyńska na Instagramie.

W komentarzach ludzie pękają za śmiechu. "Świetne", "przeszłaś samą siebie", "genialne", czytamy. Na pochwały zdecydowały się nawet inne gwiazdy, w tym Julia Wieniawa czy Karolina Korwin Piotrowska. A Tobie jak się podoba?

Zobacz galerię zdjęć: Maffashion przebrała się na Halloween za... Kaczyńskiego!