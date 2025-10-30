"Królowe przetrwania" wracają! Dużo różu, seksowne ciuszki, pieski, a nawet zgubny nałóg! Która wygra 3. edycję show?

"Królowa przetrwania" wraca z 3. sezonem! Już wkrótce na antenie TVN7 widzowie ponownie zobaczą, jak grupa celebrytek trafia w sam środek dzikiej dżungli. Która z gwiazd pokona trudności, rywalki i samą siebie?

Rutkowski, Pajączkowska, czy Serowska?

Wszystkie panie, które zdecydowały się zawalczyć o tytuł "Królowej przetrwania" możecie zobaczyć w naszej unikalnej galerii zdjęć! Tak się szykują na wylot w dzikie rejony gwiazdy i celebrytki. Kto wystąpi w 3. edycji show?

Nicol Pniewska wystąpi w 3. sezonie programu TVN7 "Królowa przetrwania". 19-latka jest znana głównie z faktu, że była dziewczyną Allana Enzo, syna Edyty Górniak. Rozstanie młodych było burzliwe. Nicol próbuje swoich sił w muzyce i nie unika różowego koloru.

Ukrainka Sofi Sivokha od kilku lat buduje swoją markę w sieci. Na Instagramie zgromadziła już blisko 210 tysięcy obserwatorów. To właśnie tam zdobyła największą popularność, a teraz po raz pierwszy spróbuje swoich sił w reality show TVN.

Maja Rutkowski - znana wcześniej jako Maja Plich - to influencerka, była modelka i detektywka. Od lat wzbudza ciekawość mediów, również jako żona Krzysztofa Rutkowskiego. Jako młoda piękność Maja działała w branży mody, brała udział w pokazach i sesjach zdjęciowych. Później rozwinęła się jako przedsiębiorczyni - prowadziła biuro turystyczne, firmę zajmującą się organizacją eventów w Glasgow, a teraz zajmuje się agencją detektywistyczną.

Gwiazdy sportu, sceny i sieci

Dominika Tajner to nazwisko ze świata sportu i show-biznesu. Jest córką Apoloniusza Tajnera, byłego trenera polskiej kadry skoczków narciarskich. Eks- żona Michała Wiśniewskiego.

Karolina Pajączkowska urodziła się w 1991 roku. W 2011 roku zdobyła tytuł Miss Studentek, a później Miss Foto. Zawsze marzyła o karierze w mediach. Romans z telewizją zaczęła w 2. edycji "Top Model". Ostatecznie wybrała inną ścieżkę kariery. Skończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczęła pracę w zawodzie.

Monika Jarosińska to polska aktorka i wokalistka, absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Na ekranie zadebiutowała w 2001 roku w superprodukcji "Quo Vadis". Później pojawiła się m.in. w kultowym "Dniu świra" (2002), filmie "Tak czy nie?" (2003) oraz serialu "Plebania" (2011–2012).

Izabela Macudzińska - znana również jako Izabela Macudzińska-Borowiak - to projektantka mody i właścicielka autorskiej marki odzieżowej. Popularność zdobyła dzięki udziałowi w reality show "Królowe życia", gdzie towarzyszył jej partner Patryk Borowiak. Widzowie mieli okazję śledzić ich luksusowe życie.

Dominika Serowska związana jest z tancerzem Marcinem Hakielem. W grudniu 2024 roku para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko – syna Romeo. W mediach społecznościowych chętnie dzielą się wspólnymi chwilami, pokazując, że tworzą zgraną i wspierającą się rodzinę.

Natalia Sadowska - Naatalisa - jest influencerką i raperką. Zadebiutowała w 2024 roku singlem "Bla Bla Bla", nagranym we współpracy z Fagatą. Prywatnie są przyjaciółkami. Agata Fąk jest także menedżerką Naatalisy.

Agnieszka Grzelak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek i ekspertek od urody. Zasłynęła jako twórczyni dwóch kanałów na YouTube - Agnieszka Grzelak Beauty i Agnieszka Grzelak Vlog. Najczęściej jednak skupia się makijażu i podróżach.

Dominika Rybak to popularna tiktokerka i influencerka internetowa, urodzona w 2003 roku. W marcu 2022 roku ogłosiła w mediach społecznościowych, że planuje rozpocząć treningi MMA. Ma sporą grupę fanów na Tik-Toku.

Felicjańska nie do poznania

Ilona Felicjańska to słynna modelka, która w latach 90. zdobywała najważniejsze tytuły w konkursach piękności. W 1992 roku została II wicemiss Ziemi Łódzkiej, a rok później – II wicemiss Polonia. W 1994 roku reprezentowała Polskę w konkursach międzynarodowych, docierając do półfinału Miss International oraz finału Elite Model Look. Karierę modelki rozwijała błyskawicznie – podpisała kontrakt z agencją Model Plus, a na wybiegu zadebiutowała w pokazach Mody Polskiej. Wkrótce prezentowała kolekcje największych projektantów, takich jak Calvin Klein czy Pierre Cardin, podczas paryskich pokazów prêt-à-porter. W latach 1995–1996 współpracowała z Berlin Models, występując na wybiegach w Niemczech i Chile. Znacznie gorzej ułożyło się życie prywatne modelki, która nie ma szczęścia w miłości, a pocieszenia szukała m.in. w alkoholu.

Anna Aleksandrzak, po mężu Sowińska, znana szerzej jako Mała Ania, zdobyła popularność dzięki udziałowi w reality show "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". Fani pamiętają ją z czasów głośnych imprez, a jej hasło przy wejściu do programu brzmiało: "Jestem mała, ale jak Ci przywalę, to się zdziwisz". W 2019 roku, po dwunastu edycjach, zdecydowała się zakończyć przygodę z show.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak wyglądają kandydatki na "Królową przetrwania" tuż przed wylotem do dżungli!

Sonda Kogo najbardziej byście chcieli zobaczyć w 3. sezonie "Królowej Przetrwania"? Sandra Kubicka Sylwia Bomba Riya Sokół Joanna Przetakiewicz Joanna Opozda Monika Jarosińska Sylwia Madeńska Maja Rutkowski Natalia Niemen Mama Ginekolog Maja Staśko Justyna Gradek