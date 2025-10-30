"Królowe przetrwania" wracają! Dużo różu, seksowne ciuszki, pieski, a nawet zgubny nałóg! Która wygra 3. edycję show?

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-30 5:01

Mamy zdjęcia uczestniczek nowej, 3. edycji "Królowej przetrwania"! Konkurencja będzie ostra, bo na wyprawę wyjeżdżają m.in.: piękna dziennikarka Karolina Pajączkowska, detektywka Maja Rutkowski, żona Krzysztofa, dawno niewidziana Ilona Felicjańska, czy była dziewczyna Allana Enzo, syna Edyty Górniak. Jest też popularna "Królowa życia". Wszystkie pokazują już teraz, co mają najlepszego - jest róż, obłędne ciuszki, fryzury, a nawet zgubny nałóg!

"Królowa przetrwania" wraca z 3. sezonem! Już wkrótce na antenie TVN7 widzowie ponownie zobaczą, jak grupa celebrytek trafia w sam środek dzikiej dżungli. Która z gwiazd pokona trudności, rywalki i samą siebie?

Rutkowski, Pajączkowska, czy Serowska?

Wszystkie panie, które zdecydowały się zawalczyć o tytuł "Królowej przetrwania" możecie zobaczyć w naszej unikalnej galerii zdjęć! Tak się szykują na wylot w dzikie rejony gwiazdy i celebrytki. Kto wystąpi w 3. edycji show?

Nicol Pniewska wystąpi w 3. sezonie programu TVN7 "Królowa przetrwania". 19-latka jest znana głównie z faktu, że była dziewczyną Allana Enzo, syna Edyty Górniak. Rozstanie młodych było burzliwe. Nicol próbuje swoich sił w muzyce i nie unika różowego koloru. 

Ukrainka Sofi Sivokha od kilku lat buduje swoją markę w sieci. Na Instagramie zgromadziła już blisko 210 tysięcy obserwatorów. To właśnie tam zdobyła największą popularność, a teraz po raz pierwszy spróbuje swoich sił w reality show TVN.

Maja Rutkowski - znana wcześniej jako Maja Plich - to influencerka, była modelka i detektywka. Od lat wzbudza ciekawość mediów, również jako żona Krzysztofa Rutkowskiego. Jako młoda piękność Maja działała w branży mody, brała udział w pokazach i sesjach zdjęciowych. Później rozwinęła się jako przedsiębiorczyni - prowadziła biuro turystyczne, firmę zajmującą się organizacją eventów w Glasgow, a teraz zajmuje się agencją detektywistyczną.

Gwiazdy sportu, sceny i sieci

Dominika Tajner to nazwisko ze świata sportu i show-biznesu. Jest córką Apoloniusza Tajnera, byłego trenera polskiej kadry skoczków narciarskich. Eks- żona Michała Wiśniewskiego. 

Karolina Pajączkowska urodziła się w 1991 roku. W 2011 roku zdobyła tytuł Miss Studentek, a później Miss Foto. Zawsze marzyła o karierze w mediach. Romans z telewizją zaczęła w 2. edycji "Top Model". Ostatecznie wybrała inną ścieżkę kariery. Skończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczęła pracę w zawodzie.

Monika Jarosińska to polska aktorka i wokalistka, absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Na ekranie zadebiutowała w 2001 roku w superprodukcji "Quo Vadis". Później pojawiła się m.in. w kultowym "Dniu świra" (2002), filmie "Tak czy nie?" (2003) oraz serialu "Plebania" (2011–2012).

Izabela Macudzińska - znana również jako Izabela Macudzińska-Borowiak - to projektantka mody i właścicielka autorskiej marki odzieżowej. Popularność zdobyła dzięki udziałowi w reality show "Królowe życia", gdzie towarzyszył jej partner Patryk Borowiak. Widzowie mieli okazję śledzić ich luksusowe życie. 

Dominika Serowska związana jest z tancerzem Marcinem Hakielem. W grudniu 2024 roku para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko – syna Romeo. W mediach społecznościowych chętnie dzielą się wspólnymi chwilami, pokazując, że tworzą zgraną i wspierającą się rodzinę.

Natalia Sadowska - Naatalisa - jest influencerką i raperką. Zadebiutowała w 2024 roku singlem "Bla Bla Bla", nagranym we współpracy z Fagatą. Prywatnie są przyjaciółkami. Agata Fąk jest także menedżerką Naatalisy.

Agnieszka Grzelak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek i ekspertek od urody. Zasłynęła jako twórczyni dwóch kanałów na YouTube - Agnieszka Grzelak Beauty i Agnieszka Grzelak Vlog. Najczęściej jednak skupia się makijażu i podróżach.

Dominika Rybak to popularna tiktokerka i influencerka internetowa, urodzona w 2003 roku. W marcu 2022 roku ogłosiła w mediach społecznościowych, że planuje rozpocząć treningi MMA. Ma sporą grupę fanów na Tik-Toku. 

Felicjańska nie do poznania

Ilona Felicjańska to słynna modelka, która w latach 90. zdobywała najważniejsze tytuły w konkursach piękności. W 1992 roku została II wicemiss Ziemi Łódzkiej, a rok później – II wicemiss Polonia. W 1994 roku reprezentowała Polskę w konkursach międzynarodowych, docierając do półfinału Miss International oraz finału Elite Model Look. Karierę modelki rozwijała błyskawicznie – podpisała kontrakt z agencją Model Plus, a na wybiegu zadebiutowała w pokazach Mody Polskiej. Wkrótce prezentowała kolekcje największych projektantów, takich jak Calvin Klein czy Pierre Cardin, podczas paryskich pokazów prêt-à-porter. W latach 1995–1996 współpracowała z Berlin Models, występując na wybiegach w Niemczech i Chile. Znacznie gorzej ułożyło się życie prywatne modelki, która nie ma szczęścia w miłości, a pocieszenia szukała m.in. w alkoholu. 

Anna Aleksandrzak, po mężu Sowińska, znana szerzej jako Mała Ania, zdobyła popularność dzięki udziałowi w reality show "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". Fani pamiętają ją z czasów głośnych imprez, a jej hasło przy wejściu do programu brzmiało: "Jestem mała, ale jak Ci przywalę, to się zdziwisz". W 2019 roku, po dwunastu edycjach, zdecydowała się zakończyć przygodę z show.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak wyglądają kandydatki na "Królową przetrwania" tuż przed wylotem do dżungli!

