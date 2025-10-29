Okrutna jazda po Kaczorowskiej i Rogacewiczu! Nie przyszli do programu, to się nasłuchali

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdecydowali się podzielić ze światem swoim szczęściem. Zrobili to w "Tańcu z Gwiazdami". Na pytanie Pauliny Sykut-Jeżyny, czy są zakochani, odpowiedzieli namiętnym pocałunkiem. A potem coś poszło nie tak.

Kaczorowska i Rogacewicz obrazili się na Polsat?

Kiedy okazało się, że para nr 7. odpada z "Tańca z Gwiazdami" w 7. odcinku, wszyscy byli w szoku, a najbardziej oni sami. Tancerka i aktorka wygłosiła długą mowę o hejcie i podziękowała ukochanemu za to, jak pięknie nauczył się tańczyć. Dodała, że robi to lepiej od innych uczestników, którzy zostali w programie. Po tym wszystkim naczytali się o sobie w internecie... Ale okazuje się, że to była niewinna przygrywka, bo prawdziwa jazda odbyła się w programie kabaretowym, do którego nie przyszyli.

Kabareciarze w "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie" zamiast zaproszonych gwiazd, które odmówiły udziału, posadzili lalki z twarzami Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Najpierw obśmiali fakt ich nieobecności, ale potem poszli naprawdę po bandzie!

Jazda po bandzie i Kaczorowskiej

Zaczęło się od tego, że kabareciarze przypomnieli Kaczorowskiej, że wyznała, iż "szczęście dają jej małe rzeczy". Tematy około-łóżkowe kontynuowali w ramach innych cytatów aktorki i tancerki. Mówiła, że "wystarczy jej raz w roku". Zastanawiali się też, co taka piękna młoda kobieta widzi w takim "starym, 45-letnim dziadzie". Autorzy kabaretowego show nie omieszkali też przypomnieć, że Kaczorowska w "Królowych życia" uczyła się, jak się zabawiać z owocem, przypominającym męskie przyrodzenie. Szło jej świetnie, więc K2 wysnuli wniosek, że jej partner ma powody do zadowolenia... Na koniec poznęcali się nad umiejętnościami tanecznymi Rogacewicza, które przyrównali do nieheblowanej deski. Zobacz też: Tak wygląda brat Marcina Rogacewicza. Nie gryzie się w język w komentarzach

Trzeba przyznać, że tym razem "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie" zapracowali na swoją tytułową nazwę. Naprawdę było po bandzie, tak bardzo, że nawet zawsze śmiali internauci, skrytykowali. Za mocno? Za ostro?

Śmiech przez łzy

A przyszło wam do głów, że dziewczyna jest u kresu sił z powodu hejtu? Przecież jej zachowanie wskazuje wyraźnie, że już nie zniesie więcej. Czekacie aż dojdzie do tragedii? Wtedy powiecie „ przecież to tylko żarty” Widać upokorzenie jej trwa w najlepsze … Nie jestem fanką pani Kaczorowskiej, ale nie popieram hejtu. Tu granice zostały przekroczone. Wstyd! To jest śmieszne? 🤨

Hejt czy żart?

Byli oczywiście fani, którym występ K2 bardzo się podobał. Nie dostrzegli hejtu, a bardziej szansę na odreagowanie dramy.

Nie rozumiem tych komentarzy, przygotowany cały program pod Kaczorowską cały scenariusz a oni dzien przed magrywkami odwołują swoj udział. To chyba K2 musiało jakos wybrnąć z tej sytuacji. Na początku gdy faktycznie miała byc gościem to odechcialo mo sie oglądać ale teraz gdy jej nie będzie czuje ze będzie sie fantastycznie oglądało Jesteście najlepsi😂👏 Bardzo dobre 😂 Rewelacja 😂

Tego oczekiwali po "fochu", jakim obdarowali świat Kaczorowska i Rogacewicz po odejściu z "Tańca z Gwiazdami". Mamy nadzieję, że faktycznie nabierają dystansu i wszyscy będą się jeszcze z tego wszystkiego śmiać.

