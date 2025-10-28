Tak wygląda brat Marcina Rogacewicza. Nie gryzie się w język w komentarzach

Kiedy Marcin Rogacewicz zatańczyli w odcinku rodzinnym "Tańca z Gwiazdami" razem z jego mamą, Instagram zalała fala oburzonych komentarzy. Nie z powodu choreografii, która była urocza, tylko wynurzeń aktora na temat jego relacji z matką. Jak mówił, było ciężko, przez 12. lat nie mieli ze sobą kontaktu, ale w Polsacie zobaczyliśmy ich wspólne, znów odnalezione szczęście. Starszy brat Marcina też tego wszystkiego nie wytrzymał.

Koniec Kaczorowskiej i Rogacewicza w TzG

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie zdobyli takiej liczby fanów swojego tańca i miłości, aby walczyć dalej o Kryształową Kulę. W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" pożegnali się z programem, ku swemu oburzeniu, któremu dali wyraz w dziwny sposób. Zamiast gwiazdora ostatnią przemowę w show Polsatu wygłosiła tancerka, następnie szybko uciekli ze studia, a w finale odwołali nagranie wywiadu dla Polsatu. W kontekście ich zachowań warto się przyjrzeć bliżej relacjom rodzinnym Rogacewicza. Jego starszy brat Maciej nie ukrywa, czyim jest bratem.

Kiedy profil "Tańca z Gwiazdami" zalała fala komentarzy internautów po odcinku rodzinnym, także Maciej Rogacewicz się dołączył.

Fani oburzeni zachowaniem Rogacewicza

Przykre teraz takie jego gadanie o wolności, manipulacji, atak w byłą żonę. Obrzydlistwo. Czuje do tej pary obrzydzenie… i ten jego płacz na końcu. Mam dość tej rzeki żenady serwowanej przez Rogacewicza. Te łzy, pocałunki, wyznania .. to wszystko zajeżdża toxic level hard. Myślę że Pan Rogacewicz i Pani Kaczorowska dobrali się idealnie pod kątem sztuczności, fałszu i obłudy. Ludzie, ktorzy publicznie wylewaja swoje prywatne problemy, powinni miec wyciszony mikrofin. Czasem naprawde lepiej jest przemilczec. Mogl sobie darowac te teksty, chociazby przez wglad na swoje dzieci Jedyne jakie odczuwam emocje na widok Rogacewicza to obrzydzenie😢 mdli mnie jak widze jego sztucznosc. Nie ma sobie rownych Przy tym ckliwym Rogacewiczu, były mąż Kaczorowskiej to uosobienie męskości A pan M.R. znowu swoje martyrologii ciąg dalszy. Zabija taniec tymi opowieściami. Jak to nieładnie wszystko brzmi… "zmanipulowany"… przez 12 lat nie miał kontaktu z mamą, 4 dzieci po drodze, bo sam nie miał przecież na to żadnego wpływu.

Brat Rogacewicza nie gryzł się w język

Pod tymi komentarzami na profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie pojawiły się w sumie dziesiątki, jak nie setki, polubień. Na samym końcu "karty odkrył" Maciej Rogacewicz.

Tak, każdy zdrowy człowiek widzi, że to się nie spina.

Kim jest Maciej Rogacewicz?

Starszy brat partnera Kaczorowskiej prowadzi warsztaty pt. "Męskie SPA". On także ma dużo dzieci i pisze o nich, że jest bardzo dumny. Jego najmłodszy syn zdał właśnie maturę.

Mam trójkę wspaniałych dzieci. (...) Mój najmłodszy miał w tym roku maturę i jak każde z moich dzieci, kilka tygodni po ostatnim egzaminie zaczął pracować - zarabiać swoje pieniądze.

