W piątek, 12 grudnia 2025 roku, zmarła Magda Umer, artystka: piosenkarka, reżyserka, scenarzystka i interpretatorka tekstów, które na stałe zapisały się w historii polskiej kultury. Trzy dni po jej odejściu Telewizja Polska pokazała premierowo w Teatrze Telewizji spektakl "Biała bluzka". Ten zbieg dat sprawił, że przedstawienie nabrało wyjątkowego znaczenia i zostało odebrane jako ciche, pełne szacunku pożegnanie twórczyni.

Odeszła Magda Umer. Tak TVP upamiętniło wielką gwiazdę

"Biała bluzka" to telewizyjna wersja spektaklu od lat granego na scenie warszawskiego Och-Teatru, opartego na prozie Agnieszki Osieckiej z końca lat 80. Magda Umer odpowiadała zarówno za adaptację tekstu, jak i reżyserię, a na scenie przez blisko sto minut, widzowie oglądali wyłącznie Krystynę Jandę. Aktorka wcieliła się w Elżbietę, kobietę dojrzałą, która wraca myślami do młodości, miłości oraz życia w realiach Polski Ludowej.

Opowieść została skonstruowana jako dialog dwóch wewnętrznych głosów bohaterki, jednego pełnego buntu i emocji, drugiego rozsądnego, próbującego porządkować rzeczywistość. Historia dzięki temu nabrała intymności i psychologicznej głębi. Spektakl wzbogacono piosenkami Agnieszki Osieckiej oraz archiwalnymi materiałami z lat 80., które dopełniły spektakl.

Tuż przed emisją Telewizja Polska zdecydowała się na symboliczny gest. Na ekranie pojawiły się archiwalne fotografie Magdy Umer, a w tle wybrzmiała jedna z jej piosenek. Lektor pożegnał artystkę słowami pełnymi wdzięczności za jej dorobek i wrażliwość. Był to moment niezwykle poruszający, który ustawił odbiór całego spektaklu w zupełnie nowej perspektywie.

