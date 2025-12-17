64-letnia Mariola Bojarska-Ferenc niczym młódka wyeksponowała biust. Nie dało się oderwać oczu

Aga Kwiatkowska
2025-12-17 7:55

Mariola Bojarska-Ferenc za niespełna miesiąc skończy 65 lat, ale czy to widać? Absolutnie nie! Gwiazda pojawiła się ostatnio na czerwonym dywanie i skradła show stylizacją, w której prezentowała się niczym młódka. Połączyła ciemną spódnicę z jasną górą, która efektownie podkreślała jej kobiece kształty. Wszystko prześwitywało! Kto jeszcze pojawił się na premierze "Żyj teraz" - monodramu Justyny Sieńczyłło? Zobaczcie!

Super Express

Mariola Bojarska-Ferenc była jedną z gwiazd, które pojawiły się na premierze monodramu Justyny Sieńczyłło, wdowy po Emilianie Kamińskim. Przedstawienie nosi tytuł "Żyj teraz" i odbyło się w Teatrze Kamienicka - ukochanym "dziecku" zmarłego w grudniu 2020 r. aktora. Na czerwonym dywanie pozowali m.in. Beata Tadla, Rafał Królikowski, Agnieszka Wielgosz, Anna Korcz, Agata Młynarska i właśnie Mariola Bojarska-Ferenc.

Ta ostatnia przyciągała wzrok stylizacją, która była stylowa i zasłaniała gwiazdę od stóp do głów, a jednocześnie przyciągała wszystkie spojrzenia!

Mariola Bojarska-Ferenc zasłoniła się i odsłoniła jednocześnie. Co za figura!

Bojarska od lat zachwyca szczupłą, zgrabną i wysportowaną figurą. Ale czy może być inaczej? Przecież to właśnie ona uczyła Polki, jak żyć i wyglądać zdrowo, zanim pojawiły się Anna Lewandowska czy Ewa Chodakowska. 

Na premierę monodramu Ferenc ubrała się w ciemną, dość długą spódnicę, którą uzupełniła kozakami na wysokich obcasach, a stylizację rozjaśniła białą górą z długimi rękawami. Okryła się cała, a jednak... I białe wdzianko, i czarna spódnica prześwitywały, ukazując do i owo. 

Biały ażurowy sweterek wyeksponował biust blisko 65-letniej gimnastyczki i gwiazdy Telewizji Polskiej. Skromna i grzeczna stylizacja prezentowała się tak jedynie pozornie!

A co z innymi?

Na premierze pokazało się sporo znanych twarzy. Marta Chodorowska wyglądała doskonale w błyszczącej spódnicy i oliwkowej, krótkiej marynarce. Agata Młynarska postawiła na szykowną czerń, a Dorota Kamińska, dla której Justyna Sieńczyłło jest bratową, wybrała brązowy zestaw z beżową marynarką. 

Bojarska-Ferenc wyróżniła się na tle koleżanek. Widać było, że w zestawie czuła się doskonale! Z chęcią pozowała do zdjęć u boku męża.

Mariola Bojarska-Ferenc nie boi się nikogo i niczego. Tego uczy inne kobiety!
Joan Collins
38 zdjęć
