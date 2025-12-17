64-letnia Mariola Bojarska-Ferenc niczym młódka wyeksponowała biust. Nie dało się oderwać oczu

Mariola Bojarska-Ferenc była jedną z gwiazd, które pojawiły się na premierze monodramu Justyny Sieńczyłło, wdowy po Emilianie Kamińskim. Przedstawienie nosi tytuł "Żyj teraz" i odbyło się w Teatrze Kamienicka - ukochanym "dziecku" zmarłego w grudniu 2020 r. aktora. Na czerwonym dywanie pozowali m.in. Beata Tadla, Rafał Królikowski, Agnieszka Wielgosz, Anna Korcz, Agata Młynarska i właśnie Mariola Bojarska-Ferenc.

Ta ostatnia przyciągała wzrok stylizacją, która była stylowa i zasłaniała gwiazdę od stóp do głów, a jednocześnie przyciągała wszystkie spojrzenia!

Zobacz także: Gwiazdy zrzuciły ciuszki na wakacjach. Nagie fotki Joanny Moro już zniknęły z Instagrama. Zobacz je u nas!

Mariola Bojarska-Ferenc zasłoniła się i odsłoniła jednocześnie. Co za figura!

Bojarska od lat zachwyca szczupłą, zgrabną i wysportowaną figurą. Ale czy może być inaczej? Przecież to właśnie ona uczyła Polki, jak żyć i wyglądać zdrowo, zanim pojawiły się Anna Lewandowska czy Ewa Chodakowska.

Na premierę monodramu Ferenc ubrała się w ciemną, dość długą spódnicę, którą uzupełniła kozakami na wysokich obcasach, a stylizację rozjaśniła białą górą z długimi rękawami. Okryła się cała, a jednak... I białe wdzianko, i czarna spódnica prześwitywały, ukazując do i owo.

Zobacz także: 64 lata i ZERO kompleksów. Mariola Bojarska-Ferenc chilluje nad jeziorem. Osłoniła się jedynie dłońmi

Biały ażurowy sweterek wyeksponował biust blisko 65-letniej gimnastyczki i gwiazdy Telewizji Polskiej. Skromna i grzeczna stylizacja prezentowała się tak jedynie pozornie!

A co z innymi?

Na premierze pokazało się sporo znanych twarzy. Marta Chodorowska wyglądała doskonale w błyszczącej spódnicy i oliwkowej, krótkiej marynarce. Agata Młynarska postawiła na szykowną czerń, a Dorota Kamińska, dla której Justyna Sieńczyłło jest bratową, wybrała brązowy zestaw z beżową marynarką.

Bojarska-Ferenc wyróżniła się na tle koleżanek. Widać było, że w zestawie czuła się doskonale! Z chęcią pozowała do zdjęć u boku męża.

Zobacz także: Mariola Bojarska-Ferenc wbiła sobie w twarz kilkadziesiąt igieł i podgrzała własną skórę! Ałaaa! Mamy zdjęcia

Zobacz więcej zdjęć. Joan Collins w kostiumie kąpielowym! 92-letnia gwiazda nie ma kompleksów, choć wielkimi krokami zbliża się do setki

Mariola Bojarska-Ferenc nie boi się nikogo i niczego. Tego uczy inne kobiety! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.